WWE Elimination Chamber 2025: शो में होने वाले सभी संभावित मैचों की लिस्ट, Roman Reigns का भाई रचेगा इतिहास?

Elimination Chamber Match Card Predictions: WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट Elimination Chamber होगा, जिसका आयोजन 1 मार्च को होने वाला है। आपको बता दें शो टोरंटो, कनाडा से लाइव आएगा। फैंस काफी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। रोड टू WrestleMania 41 की ऑफिशियल शुरुआत हो गई है तो इसकी वजह से भी आगामी इवेंट काफी महत्वपूर्ण है। अभी तक WWE ने किसी भी मैच का ऐलान नहीं किया है। बहुत जल्द कुछ बड़े मुकाबले तय कर दिए जाएंगे।

मेंस और विमेंस Elimination Chamber मैच पर सभी की नज़रें रहेंगी। इस मुकाबले को जीतकर कोई दो स्टार WrestleMania 41 में टाइटल मैच का टिकट पक्का कर सकते हैं। अभी तक दोनों मुकाबलों के लिए जॉन सीना, सीएम पंक और लिव मॉर्गन का नाम तय हो गया है। आगामी SmackDown के एपिसोड में भी क्वालीफाइंग मैच होंगे तो वहां से भी कुछ नाम सामने आ जाएंगे। इसके अलावा अन्य सिंगल्स मुकाबलों का ऐलान भी किया जा सकता है।

जेकब फाटू और ब्रॉन स्ट्रोमैन की राइवलरी भी खतरनाक चल रही है। 25 जनवरी, 2025 को हुए Saturday Night's Main Event में दोनों के बीच मैच हुआ था। वहां पर फाटू ने स्ट्रोमैन की बुरी हालत कर दी थी। मेंस रॉयल रंबल मैच में फाटू को ब्रॉन ने एलिमिनेट कर दिया था। इनके बीच भी आगामी इवेंट में रीमैच पक्का लग रहा है। फैंस के लिए एक ही बुरी खबर है कि रोमन रेंस कुछ समय के लिए WWE से बाहर हो गए हैं और वो अब Elimination Chamber का हिस्सा नहीं रहेंगे। हालांकि, उनके भाई जिमी उसो यूएस चैंपियन बनकर इतिहास रच सकते हैं। उनका मुकाबला शिंस्के नाकामुरा के साथ हो सकता है।

WWE Elimination Chamber 2025 में होने वाले संभावित मुकाबलों की लिस्ट

-) जॉन सीना vs सीएम पंक vs सैथ रॉलिंस vs लोगन पॉल vs ड्रू मैकइंटायर vs डेमियन प्रीस्ट (WrestleMania 41 में वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के लिए मेंस Elimination Chamber मुकाबला)

-) लिव मॉर्गन vs बेली vs बैकी लिंच vs बियांका ब्लेयर vs एलेक्सा ब्लिस vs रॉक्सेन परेज़ (WrestleMania 41 में विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के लिए विमेंस Elimination Chamber मुकाबला)

-) ब्रॉन ब्रेकर (चैंपियन) vs एजे स्टाइल्स (इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप)

-) शिंस्के नाकामुरा (चैंपियन) vs जिमी उसो (यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच)

-) जेकब फाटू vs ब्रॉन स्ट्रोमैन (लास्ट मॉन्स्टर मैन स्टैंडिंग)

