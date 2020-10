WWE Hell in a Cell 2020 में हुए सभी चैंपियनशिप मैचों और उनके नतीजों पर एक नजर

Hell in a Cell पीपीवी का शानदार समापन हो चुका है। फैंस को जैसे शो की उम्मीद थी Hell in a Cell का शो बिल्कुल वैसा ही था। शो में एक से बढ़कर एक जबरदस्त मुकाबले देखने को मिले। Hell in a Cell के शो में फैंस को नए चैंपियन के साथ वह चैंपियन भी दिखे जिन्होंने अपने टाइटल सफलतापूर्वक रिटेन कर लिए।

शो में रैंडी ऑर्टन बनाम ड्रू मैकइंटायर, रोमन रेंस बनाम जे उसो, साशा बैंक्स बनाम बेली के धमाकेदार मैच देखने को मिले जिससे हैल इन ए सैल का शो काफी धमाकेदार हुआ। फैंस लंबे समय तक इस पीपीवी को याद रखेंगे। यह कहना गलत नहीं होगा कि WWE ने इस तरह से शो की बुकिंग कर यह साबित कर दिया क्यों उनके प्रो-रेसलिंग की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में जाना जाता है।

प्री-शो को मिलाकर शो में कुल 5 टाइटल मुकाबले देखने को मिले जिसमें कुछ में सुपरस्टार ने अपने टाइटल रिटेन कर लिए तो कुछ इसमें सफल नहीं हुए। आइए एक नजर डालते है Hell in a Cell 2020 में हुए सभी चैंपियनशिप मैचों के परिणामों पर।

#) आर ट्रुथ vs ड्रु गुलक- Hell in a Cell में 24*7 चैंपियनशिप के लिए मैच

हैल इन ए सैल पीपीवी के प्री शो में आर-ट्रुथ बनाम ड्रु गुलक के बीच 24*7 चैंपियनशिप के लिए मुकाबला हुआ। हमेशा की तरह इस बार भी 24*7 चैंपियनशिप के लिए हुआ मुकाबला काफी जल्दी खत्म हो गया।

आर-ट्रुथ ने ड्रु गुलक को हराकर केवल 5 मिनट में ही 24*7 चैंपियनशिप का रिटेन कर लिया। आर-ट्रुथ ने रोलअप के जरिए इस मैच में जीत हासिल की। मैच शुरू होने से पहले ही इस बात की उम्मीद थी कि यहां पर आर-ट्रुथ की जीत होगी। 5 मिनट तक चले इस मैच को फैंस ने काफी पसंद किया क्योंकि यह एक जबरदस्त मुकाबला था। आर-ट्रुथ जब भी रिंग में आते तो वह कुछ न कुछ शानदार जररू करते हैं।

विजेता: जीत के साथ आर-ट्रुथ ने 24*7 चैंपियनशिप रिटेन की

