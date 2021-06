WWE दिग्गज द्वारा दिए गए अनोखे मैच का John Cena ने शानदार तरीके से दिया जवाब 

WWE के दिग्गज जॉन सीना (John Cena) ने हाल ही में जेवियर वुड्स (Xavier Woods) के वीडियो का जवाब देते हुए एक ट्वीट पोस्ट किया। इस वीडियो में द न्यू डे (The New Day) के सदस्य सीना के 2005 'राइट नाउ' (Right Now) की भूमिका निभा रहे हैं।

2005 में जॉन सीना WWE में सबसे पॉपुलर सुपरस्टार्स में से एक थे। उन्होंने WrestleMania 21 के एक मेन इवेंट में जेबीएल को हराकर WWE टाइटल जीता। सीना का पहला स्टूडियो एल्बम, "You Can't See Me", उसी समय के आसपास शुरू हुआ और "The Time Is Now", "Bad, Bad Man" और Right Now जैसे हिट सिंगल्स को फीचर किया।

वुड्स ने गिटार का उपयोग करके Right Now ट्रैक बजाया और अपने ट्वीट में जॉन सीना को भी टैग किया। 16 बार के विश्व चैंपियन जॉन सीना ने ट्वीट का जवाब दिया और वुड्स से पूछा कि क्या वे बैंड को एक साथ वापस ला रहे हैं। सीना ने अपने ट्वीट में अपने चचेरे भाई मार्क प्रेडका का भी जिक्र किया। सीना की एल्बम को पसंद करने वाले फैंस को याद होगा कि उन्होंने इसे अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर बनाया था।

Are we...... “getting the band back together” ?? @HardNocksSouth on drums ?? I’ll pry @mctrademarc away from some limited art prints he’s working on... I know @WWEBigE got bars stashed away!! https://t.co/p9kf7O492J — John Cena (@JohnCena) June 18, 2021

जॉन सीना ने अपने ट्वीट में बिग ई का भी जिक्र किया और SmackDown सुपरस्टार ने सीना को तुरंत जवाब दिया:

जॉन सीना के रैपिंग स्किल्स को उनके WWE कैरेक्टर में शामिल किया गया था

जॉन सीना के फैंस इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि वह एक हेटेड हील थे, और उन्होंने एक रैपर का कैरेक्टर भी निभाया था। वह WWE टीवी पर अपने विरोधियों पर रैप करके उनका अपमान करते थे।

यहाँ जॉन सीना WWE के साथ एक पुराने इंटरव्यू में "You Can't See Me" एल्बम के बारे में बात कर रहे हैं:

वैसे एल्बम सोनी द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, और यह कुछ ऐसा है जिस पर मैं काफी समय से काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इस रिलीज का समय मेरे लिए बिल्कुल सही है, और यदि आपने देखा है, तो एल्बम का कवर बहुत अच्छा दिखता है मेरी नई WWE चैंपियनशिप के समान।"

