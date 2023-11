WWE Crown Jewel 2023 में होने वाले वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच को लेकर किया गया बहुत बड़ा प्रेडिक्शन, क्या ढाई साल बाद दिग्गज बनेगा चैंपियन?

Seth Rollins vs Drew Mcintyre: WWE का अगला इवेंट क्राउन ज्वेल (Crown Jewel 2023) रहने वाला है। इस शो के लिए कंपनी ने धमाकेदार मैचों का ऐलान कर दिया है। शो में सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) के खिलाफ दांव पर लगाएंगे। यहां ड्रू मैकइंटायर के पास ढाई साल बाद चैंपियन बनने का मौका होगा। दोनों ही रेसलर्स के बीच यह मैच कड़ी टक्कर से भरा रह सकता है। अब WWE दिग्गज ने इस मैच के नतीजे को लेकर भविष्यवाणी की है।

Kliq This नाम के पॉडकास्ट के हालिया एडिशन में WWE Hall of Famer केविन नैश ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने Crown Jewel 2023 में होने वाले सैथ रॉलिंस vs ड्रू मैकइंटायर मैच को लेकर बात की। उन्होंने इस मैच के नतीजे को लेकर प्रेडिक्शन किया और एक खास कारण देते हुए सैथ रॉलिंस के टाइटल रिटेन रखने का दावा किया। उन्होंने कहा,

"अगर यह मैच सऊदी अरब के अलावा किसी अन्य जगह पर होता, तो मैं चिंतित होता लेकिन मुझे लगता है कि सैथ रॉलिंस इस मैच को जीतने वाले हैं।"

आप नीचे उनकी यह वीडियो देख सकते हैं:

WWE Crown Jewel 2023 में होंगे कई धमाकेदार मैच

WWE Crown Jewel 2023 में सैथ रॉलिंस और ड्रू मैकइंटायर के मैच के अलावा कई अन्य धमाकेदार मुकाबलों का आयोजन भी किया जाने वाला है। इस शो में रोमन रेंस और एलए नाइट का आमना-सामने अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए होगा। इयो स्काई अपनी WWE विमेंस चैंपियनशिप बियांका ब्लेयर के खिलाफ डिफेंड करेंगी।

जॉन सीना और सोलो सिकोआ के बीच सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा। रे मिस्टीरियो और लोगन पॉल के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है। रिया रिप्ली, राकेल रॉड्रिगेज़, ज़ोई स्टार्क, शेना बैज़लर और नाया जैक्स के बीच विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।

कोडी रोड्स और डेमियन प्रीस्ट के बीच एक सिंगल्स मैच बुक किया गया है। इसके अलावा सैमी ज़ेन का सामना जेडी मैकडॉनघ से Crown Jewel 2023 प्रीमियम लाइव इवेंट के प्री-शो में होने वाला है। उम्मीद है कि यह सभी मैच रेसलिंग के हिसाब से काफी ज्यादा धमाकेदार रहेंगे और सभी सुपरस्टार्स इसे खास बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।