WWE Money in the Bank 2021: शो से पहले सभी मुकाबलों के नतीजों की भविष्यवाणी

WWE का अगला पीपीवी मनी इन द बैंक (Money in the Bank) काफी ज्यादा अहम रहेगा। इस इवेंट के लिए WWE ने पूरी तैयारी कर ली है। कुछ बड़े मैचों का ऐलान देखने को मिल गया है। इस इवेंट में Money in the Bank लैडर मैच और चैंपियनशिप मैचों का आयोजन किया जाने वाला है। सुपरस्टार्स के लिए इसे खास बनाने का अच्छा मौका रहेगा।

इस इवेंट में फैंस की वापसी देखने को मिलेगी। ऐसे में जरूर Money in the Bank पीपीवी शानदार रह सकता है। हर किसी के मन में सवाल होगा कि Money in the Bank 2021 में होने वाले मैचों में किन सुपरस्टार्स की जीत हो सकती है। इसलिए इस आर्टिकल में हम Money in the Bank 2021 में होने वाले सभी मैचों और उनके संभावित विजेताओं को लेकर बात करने वाले हैं।

- WWE Money in the Bank 2021 में रिया रिप्ली vs शार्लेट फ्लेयर (Raw विमेंस चैंपियनशिप मैच)

रिया रिप्ली और शार्लेट फ्लेयर के बीच एक बड़े मैच का आयोजन किया जाएगा। दोनों सुपरस्टार्स के बीच पहले भी मैच देखने को मिला था। उनके बीच Hell in a Cell 2021 में मैच बुक हुआ था। इस मैच में रिप्ली के कारण मैच का अंत DQ से हो गया। इस वजह से एक बार फिर उनके बीच मैच तय कर दिया गया।

रिया रिप्ली और शार्लेट फ्लेयर की स्टोरीलाइन देखकर सभी फैंस बोर हो चुके हैं। ऐसे में हर कोई चाहेगा कि इसका अंत Money in the Bank पीपीवी के साथ हो जाए। शार्लेट फ्लेयर पहले ही काफी बार चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। ऐसे में उन्हें अभी टाइटल की जरूरत नहीं है। रिया रिप्ली शानदार काम कर रही हैं। उन्हें एक लंबा टाइटल रन मिलना चाहिए।

संभावित नतीजा: रिया रिप्ली चैंपियनशिप रिटेन कर सकती हैं

