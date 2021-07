WWE Money in the Bank ब्रीफकेस के 5 विजेता जिन्होंने काफी ज्यादा निराश किया 

मनी इन द बैंक (Money in the Bank) कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कई सारे WWE सुपरस्टार्स का करियर बदला है। पहले कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेसलमेनिया (WrestleMania) में लैडर मैच देखने को मिलते थे लेकिन बाद में WWE ने इसे एक पीपीवी बना दिया। इसके बाद हर साल फैंस Money in the Bank का इंतजार करते हैं।

ये भी पढ़ें:- WWE Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतने वाले सभी सुपरस्टार्स की लिस्ट: ब्रॉक लैसनर और जॉन सीना समेत दिग्गजों का नाम शामिल

भले ही कई सारे सुपरस्टार्स का करियर Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बदला है। इसके बावजूद हर सुपरस्टार को कॉन्ट्रैक्ट जीतने से फायदा नहीं मिला है। कुछ सुपरस्टार्स ने निराश भी किया है। इसलिए इस आर्टिकल में हम 5 सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें WWE इतिहास के सबसे खराब Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट विजेता माना जा सकता है।

5- जॉन सीना (WWE Money in the Bank 2012)

There have only been four failed Money in the Bank cash-ins in #WWE history:



💵 John Cena (2012)

💵 Damien Sandow (2013)

💵 @BaronCorbinWWE (2017)

💵 Braun Strowman (2018) pic.twitter.com/AbR35BbRRn — Sportskeeda Wrestling (@SKWrestling_) June 28, 2021

जॉन सीना ने 2012 में Money in the Bank लैडर मैच जीतकर सभी को चौंका दिया था। उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट की उतनी जरूरत नहीं थी क्योंकि वो पहले ही कई टाइटल्स जीत चुके थे। WWE यहां किसी अन्य स्टार को चांस दे सकता था। सभी को लग रहा था कि सीना आसानी से कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन कर लेंगे। इसके बावजूद उन्होंने निराश किया।

ये भी पढ़ें:- 4 WWE सुपरस्टार्स जिन्हें रोमन रेंस ने Money in the Bank में हराया है और एक जिनके खिलाफ उन्हें हार मिली है

उन्होंने Raw 1000 के खास एपिसोड के दौरान Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश इन किया। इस मुकाबले में बिग शो की इंटरफेरेंस हुई और मैच का अंत DQ से हो गया। वो इसके चलते टाइटल नहीं जीत पाए और ब्रीफकेस पूरी तरह खराब हो गया। सभी फैंस को निराशा मिली और सभी का मानना था कि किसी अन्य सुपरस्टार को मौका दिया जाना चाहिए था।

ये भी पढ़ें:- 4 WWE सुपरस्टार्स जिनका करियर Money in the Bank जीतने के बाद पूरी तरह बदल गया

कृपया Sportskeeda के WWE सेक्शन को बेहतर बनाने में मदद करें। अभी 30 सेकंड का सर्वे करें!

1 / 5 NEXT

Edited by Ujjaval Palanpure