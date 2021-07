4 WWE सुपरस्टार्स जिनका करियर Money in the Bank जीतने के बाद पूरी तरह बदल गया

WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank) ब्रीफकेस का काफी ज्यादा महत्व है। सुपरस्टार्स लैडर मैच में हिस्सा लेकर कॉन्ट्रैक्ट जीत सकते हैं और बाद में फिर अपने अनुसार किसी भी वर्ल्ड चैंपियन पर इसे कैश-इन करके टाइटल मैच पा सकते हैं। कई सारे सुपरस्टार्स ने अबतक इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने नाम किया है।

इस दौरान कुछ ऐसे सुपरस्टार्स रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को सफलतापूर्वक कैश-इन नहीं कर पाए। हालांकि, कुछ ऐसे भी सुपरस्टार्स रहे हैं जिन्हें Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतने और उसे सफलतापूर्वक कैश-इन करने से जबरदस्त फायदा हुआ। इसलिए इस आर्टिकल में हम 4 सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे जिनका करियर Money in the Bank ब्रीफकेस जीतने के बाद पूरी तरह बदल गया।

4- WWE दिग्गज सैथ रॉलिंस

Last year June 29 2014 @WWERollins won the money in the bank briefcase today it has been 1 year @LoveYouRollins pic.twitter.com/v0I7V5k5hB — ~𝘈𝘙𝘔𝘠~ 🌷 (@LYS_JiKook) June 29, 2015

सैथ रॉलिंस WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक माने जाते हैं। उन्हें अपने शुरुआती सिंगल्स करियर में Money in the Bank ब्रीफकेस की वजह से जबरदस्त फायदा हुआ था। Money in the Bank 2014 के लैडर मैच में कई सारे बड़े सुपरस्टार्स मौजूद थे और रॉलिंस भी इसमें शामिल थे। उन्होंने इस मैच में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए केन की मदद लेकर मैच में जीत अपने नाम की थी।

इसके बाद उन्होंने काफी समय तक कॉन्ट्रैक्ट अपने साथ रखा। बाद में उन्होंने इसे काफी सही मौके पर कैश-इन किया और इसने उनकी किस्मत बदल दी। दरअसल, वो WrestleMania 31 में रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर के मुकाबले के दौरान आए और अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन कर दिया। वो यहां पर नए WWE चैंपियन बन गए। इसके बाद वो एक टॉप स्टार माने जाने लगे और आज उनके ढेरों प्रशंसक मौजूद है।

