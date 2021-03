जॉन सीना पर लगाए गए गंभीर आरोप, Fastlane का मैच कार्ड, WWE ने किया ब्रॉक लैसनर के बड़े मैच को कैंसल?

WWE Fastlane 2021 अबतक का मैचकार्ड: रोमन रेंस को WrestleMania से पहले लड़ना है सबसे बड़ा मुकाबला

WrestleMania से पहले होने वाले आखिरी पीपीवी WWE Fastlane का मैचकार्ड लगभग फाइनल हो चुका है। अभी तक WWE ने इस पीपीवी के लिए 6 बहुत बड़े मैचों का ऐलान कर दिया है। इसमें तीन चैंपियनशिप मैच भी शामिल हैं और सबसे खास बात रोमन रेंस भी लड़ते हुए नजर आने वाले हैं।

WrestleMania 37 में ब्रॉक लैसनर और बॉबी लैश्ले के मैच को WWE द्वारा रद्द करने की असली वजह सामने आई

हाल ही में एक अहम रिपोर्ट सामने आई थी कि WrestleMania में WWE ब्रॉक लैसनर और बॉबी लैश्ले के बीच मैच को प्लान कर रही थी, लेकिन अब इसे कैंसल कर दिया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में रिपोर्ट सामने आई थी कि ब्रॉक लैसनर इस साल WrestleMania का हिस्सा नहीं होने वाले हैं शायद इसी वजह से WWE ने बहुत बड़े प्लैन को कैंसल कर दिया।

Fastlane से पहले WWE को लगा बहुत बड़ा झटका, नए चैंपियंस मिलने के बाद भी हुआ नुकसान

इस हफ्ते हुए WWE Raw की व्यूअरशिप सामने आ गई है और कुल मिलाकर Raw को 1.843 मिलियन व्यूर्स मिले हैं। यह रेटिंग्स पिछले हफ्ते आई 1.896 मिलियन व्यूअर्स से काफी कम है। निश्चित ही WWE Fastlane से पहले यह अच्छी खबर नहीं है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में WWE क्या अलग करती है।

ऐज के दोस्त ने AEW में जाने के बाद WWE पर लगाए गंभीर आरोप, कंपनी को लेकर किया बड़ा खुलासा

AEW Revolution पीपीवी में क्रिश्चियन ने सभी को चौंकाते हुए AEW में एंट्री की और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। अब क्रिश्चियन ने WWE को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है और कहा कि WWE ने कभी भी उनके साथ बैठकर बात नहीं की थी। क्रिश्चियन ने साफ किया कि वो WWE से नाखुश थे और यह उनके कंपनी छोड़ने का अहम कारण भी रहा।

पूर्व WWE स्टार ने 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना पर लगाए गंभीर आरोप

WWE दिग्गज जॉन सीना की बात दूसरे सुपरस्टार्स करते हैं, तो ज्यादातर समय उनकी तारीफ ही सुनने को मिलती है। हालांकि पूर्व WWE सुपरस्टार माइक बैनेट ने जॉन सीना को लेकर खुलासा करते हुए उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। माइक ने खुलासा किया कि उनके डेब्यू मैच के दौरान WWE में किसी को लगा कि उन्होंने 'You Can't See Me' मूव का इस्तेमाल किया है।

