रोमन रेंस को लेकर बड़ा खुलासा, फेमस सुपरस्टार पर दर्ज हुआ मुकदमा, WWE को मिलेगा नया चैंपियन?

रोमन रेंस की वापसी और हील टर्न से पूरा WWE यूनिवर्स खुश है। लेकिन फैंस अभी भी उनके लॉन्ग टर्म प्लान को जानना चाहते हैं। और ये भी जानना चाहते हैं कि रोमन ने हील टर्न लेने का निर्णय क्यों लिया था। शायद अब इसका जवाब मिल गया है। WrestlingNews.co की रिपोर्ट में इस बात को लेकर बात की गई है।

WWE ने Clash of Champions पीपीवी के लिए बहुत बड़े मैच का ऐलान किया

Clash of Champions पीपीवी की तैयारी रॉ और स्मैकडाउन में चल रही है। कई मैचों का ऐलान इसके लिए हो चुका है।Clash of Champions पीपीवी इस बार 27 सितंबर 2020 को होगा। WWE ने Clash of Champions के लिए एक बड़े मुकाबले का ऐलान कर दिया है। स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप मैच इस पीपीवी में देखने को मिलने वाला है।

SmackDown में 141 किलो के तगड़े रेसलर के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, कपड़े फाड़ने से आई मुसीबत

SmackDown का एपिसोड बहुत ही शानदार इस हफ्ते रहा। शुरूआत से ही बहुत अच्छे सैगमेंट्स और मैच देखने को मिले। पहला सैगमेंट्स SmackDown का बहुत ही शानदार था। SmackDown में इस बार मिस्टर मनी इन द बैंक ओटिस के खिलाफ मुकदमा दायर हो गया है। और ये काम मिज और मॉरिसन ने किया है। और इस कहानी की शुरूआत पहले ही सैगमेंट से हुई थी। SmackDown में चल रही इस स्टोरीलाइन में अब काफी मजा आने वाला है।

Clash of Champions में WWE को मिलेगा नया चैंपियन, ड्रू मैकइंटायर की बादशाहत होगी खत्म?

WWE क्लैश ऑफ चैंपियंस में रैंडी ऑर्टन का मुकाबला ड्रू मैकइंटायर के साथ होगा। दोनों के बीच WWE ने यहां पर एंबुलेंस मैच तय किया है। WWE चैंपियन के तौर पर ड्रू मैकइंटायर ने काफी अच्छा काम अभी तक किया है। कोरोना काल के दौरान देखा जाए तो WWE में सबसे अच्छा काम ड्रू मैकइंटायर ने ही किया है। लेकिन अब ड्रू मैकइंटायर की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ड्रू मैकइंटायर के मिलने वाला मेगा पुश अब क्लैश ऑफ चैंपियंस में खत्म हो सकता है। रैंडी ऑर्टन क्लैश ऑफ चैंपियंस में रैंडी ऑर्टन नए WWE चैंपियन बन सकते हैं।

WWE ने ब्रॉन स्ट्रोमैन और रे मिस्टीरियो के बेटे को लेकर किया बहुत बड़ा ऐलान

WWE इस समय पूरी तरह क्लैश ऑफ चैंपियंस को बिल्ड करने में लगा हुआ है। क्लैश ऑफ चैंपियंस 27 सितंबर को होगा। इससे पहले WWE रॉ का अंतिम एपिसोड देखने को मिलेगा।WWE ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। कई बड़े ऐलान पहले ही कर दिए गए है। WWE सुपरस्टार डॉमिनिक मिस्टीरियो इस बार हम्बर्टो कारिलो के साथ बनाकर ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच का हिस्सा होंगे। इसके अलावा दो और टीमें इसमें रहेंगी। सैथ रॉलिंस, बडी मर्फी और एंड्राडे, एंजल गार्जा भी इस मैच का हिस्सा होंगे।