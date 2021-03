फेमस WWE सुपरस्टार को हुआ कोरोना, ट्रिपल एच को लेकर चौंकाने वाला बयान, रोमन रेंस के मैच में बहुत बड़ा बदलाव?

WWE ने WrestleMania के लिए धमाकेदार मैच का किया ऐलान, 24 साल का सुपरस्टार लड़ेगा अपना पहला मैच

रिया रिप्ली ने WWE Raw में इस हफ्ते अपना डेब्यू किया और आते ही असुका को WrestleMania में विमेंस चैंपियनशिप के लिए चैलेंज भी कर दिया। असुका ने भी रिया रिप्ली के चैलेंज को स्वीकार कर लिया और बाद में WWE ने WrestleMania 37 के लिए इन दोनों के बीच मैच को ऑफिशियल कर दिया।

12 बार के वर्ल्ड चैंपियन और WWE में इतिहास रचने वाले दिग्गज को हुआ कोरोना, ट्विटर पर खुद दी जानकारी

पिछले कुछ समय से WWE Raw में पूर्व विमेंस चैंपियन शार्लेट फ्लेयर नजर नहीं आ रही थीं। इसके बाद से शार्लेट को लेकर काफी ज्यादा कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे, लेकिन शार्लट ने आखिकार बता दिया है कि आखिर किस वजह से वो नजर नहीं आ रही हैं। शार्लेट ने ट्वीट करके बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं और अभी घर पर आराम कर रही हैं।

विंस मैकमैहन द्वारा WWE WrestleMania 37 के मेन इवेंट में बड़ा बदलाव करने का असली कारण सामने आया

WWE WrestleMania काफी नजदीक है और इसके लिए काफी तैयारी भी चल रही है। हालांकि अब रिपोर्ट सामने आ रही कि विंस मैकमैहन WrestleMania के मैच कार्ड से खुश नहीं है और इसी वजह से वो मेन इवेंट में बड़ा बदलाव करना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पहले मेनिया के मेन इवेंट में रोमन रेंस vs ऐज का मैच होना था, लेकिन अब इसे ट्रिपल थ्रेट मैच बनाया जा सकता।

7 दिन में अपनी WWE चैंपियनशिप हारने वाले दिग्गज का WrestleMania 37 के लिए मैच का हुआ ऐलान

WWE ने इस हफ्ते Raw के एपिसोड में WrestleMania 37 के लिए कई मैचों का ऐलान किया है। बैड बनी vs द मिज, शेन मैकमैहन vs ब्रॉन स्ट्रोमैन और द फीन्ड vs रैंडी ऑर्टन मैच को Raw में WrestleMania के लिए ऑफिशियल किया गया।

WWE ने WrestleMania 37 को लेकर पोस्टर जारी किया और इस बार भी बड़ा विवाद देखने को मिला था। पहले एक पोस्टर सामने आया था, जिसमें WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले नहीं थे। अब जो पोस्टर सामने आया है इसमें पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन सैथ रॉलिंस को जगह नहीं मिली। सैथ रॉलिंस ने ट्वीट करते हुए WWE पर भी तंज कसा है।

पूर्व यूएस चैंपियन एंड्राडे को WWE ने हाल ही में रिलीज किया है और इस खबर के बाहर आने के बाद एंड्राडे की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। एंड्राडे ने ट्वीट करते हुए खासकर पॉल हेमन, ट्रिपल एच और विलियम रीगल को शुक्रिया कहा है।

