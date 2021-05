"WWE Crown Jewel में ब्रॉन स्ट्रोमैन यूनिवर्सल चैंपियन बनने वाले थे लेकिन अंतिम समय में ब्रॉक लैसनर मैच जीत गए"

WWE में हमेशा अंतिम समय में प्लान में बदलाव कर दिया जाता है और इससे कई स्टोरीलाइन अलग जगह मोड़ ले लेती है। साल 2018 में कुछ ऐसा ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ हुआ था क्योंकि उनके लिए जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप का प्लान बनाया था उसे अंतिम समय में बदल दिया गया। आपको बता दें WWE क्राउन ज्वैल(Crown Jewel) में ब्रॉक लैसनर(Brock Lesnar) और ब्रॉन स्ट्रोमैन(Braun Strowman) के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच हुआ था।

WWE ने साल 2018 में ब्रॉन स्ट्रोमैन के प्लान को किया रद्द

दरअसल पहले यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला था और इसमें रोमन रेंस भी शामिल थे। ल्यूकीमिया के कारण रोमन रेंस ने अपनी चैंपियनशिप को अचानक बीच में छोड़ दिया था। इसके बाद ये मैच ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रॉक लैसनर के बीच हुआ था। हाल ही में पूर्व WWE राइटर कजीम फेम्यूआइड ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि पहले इस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन की जीत होने वाली थी।

Say Less With Kaz, Lowkey and Rosy पॉडकास्ट को दिग्गज ने अपना इंटरव्यू दिया और कहा,

रोमन रेंस ने जब अपनी बीमारी का ऐलान किया था तो चैंपियनशिप खाली हो गई थी। क्राउन ज्वैल में फिर ब्रॉक लैसनर और ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच मैच होने वाला था। इस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन की जीत होने वाली थी। हमने Raw की तैयारी भी ब्रॉन स्ट्रोमैन के चैंपियन के रूप में की थी। लेकिन बाद में पता चला कि ब्रॉक लैसनर की जीत हो गई है। इसके बाद हम ऑफिस गए और पूरे शो को हमने दोबारा लिखा। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ कि ये लोग इस तरह की चीज भी अचानक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ही खराब चीज हुई थी।

वैसे जब ब्रॉक लैसनर चैंपियन बने थे तब कई फैंस को गुस्सा भी आया था। सभी को पता है कि ब्रॉक लैसनर के पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप बहुत रही है लेकिन वो पार्ट टाइमर की भूमिका में काम करते थे।

