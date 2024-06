5 चौंकाने वाली चीज़ें जो इस हफ्ते WWE Raw में देखने को मिल सकती हैं 

WWE Raw Surprises Can Happen: WWE Raw का इस हफ्ते धमाकेदार एपिसोड होने की उम्मीद लग रही है। ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) ने रॉ (Raw) के आखिरी एपिसोड में कंपनी को अलविदा कहने का नाटक किया था और वो इस हफ्ते रेड ब्रांड में नज़र आने वाले हैं। यही नहीं, शो में कुछ Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच भी होने हैं।

इसके साथ ही Raw पर Wyatt Sick6 नाम का खतरा मंडरा रहा है। इस वजह से इस हफ्ते रेड ब्रांड के शो को मिस नहीं किया जा सकता और इसमें कुछ सरप्राइज भी बुक किए जाने की उम्मीद है। इस आर्टिकल में हम ऐसी 5 चौंकाने वाली चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते WWE Raw में देखने को मिल सकती हैं।

5- WWE Raw में इयो स्काई के कारण विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में जगह बनाने से चूक सकती हैं लायरा वैल्किरिया

इस हफ्ते Raw में लायरा वैल्किरिया vs कायरी सेन vs शेना बैज़लर का विमेंस Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच होना है। लायरा यह मुकाबला जीतने की सबसे बड़ी दावेदार लग रही हैं। हालांकि, इस मैच में कायरी के साथी इयो स्काई और डकोटा के दखल देने की संभावना लग रही है।

बता दें, इयो Raw में लायरा वैल्किरिया की कट्टर दुश्मन हैं। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि स्काई मैच के दौरान डकोटा के साथ नज़र आकर वैल्किरिया का ध्यान भटकाते हुए मुकाबले में उनके दबदबे को समाप्त कर सकती हैं। वहीं, कायरी सेन इसका फायदा उठाकर जीत हासिल करते हुए लायरा के विमेंस Money in the Bank लैडर मैच के लिए क्वालीफाई करने के उम्मीदों पर पानी फेर सकती हैं।

4- सैथ रॉलिंस का WWE Raw में जजमेंट डे के किसी मेंबर के खिलाफ मैच हो सकता है

सैथ रॉलिंस की पिछले हफ्ते Raw में चौंकाने वाली वापसी हुई थी। अब सैथ को Money in the Bank 2024 में डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच लड़ने का मौका मिलने वाला है। सैथ इस हफ्ते Raw के एपिसोड के जरिए जजमेंट डे मेंबर डेमियन के खिलाफ मुकाबले के बिल्ड-अप की शुरूआत करने वाले हैं।

संभव है कि इस दौरान रॉलिंस की जजमेंट डे मेंबर्स से टक्कर हो सकती है। इस वजह से WWE पूर्व वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन का शो में जजमेंट डे के किसी मेंबर के खिलाफ मैच बुक कर सकती है। अगर यह मैच बुक होता है तो संभावना ज्यादा है कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जीत हासिल करने में कामयाब रहेंगे।

3- WWE Raw में सैमी ज़ेन का आईसी चैंपियनशिप फैटल 4 वे मैच बुक किया जा सकता है

WWE Raw के आखिरी एपिसोड में आईसी चैंपियन सैमी ज़ेन ने अगले चैलेंजर की मांग की थी। जल्द ही, ब्रॉन ब्रेकर और शेमस ने आकर सैमी ज़ेन के खिलाफ चैंपियनशिप मैच लड़ने की इच्छा जताई थी। इसके बाद ब्रॉन और केल्टिक वॉरियर के बीच मैच हुआ लेकिन लुडविग काइजर के दखल के कारण इसका नो कॉन्टेस्ट के जरिए अंत हुआ था।

शेमस भले ही आईसी चैंपियनशिप मैच चाहते हैं लेकिन लुडविग उनका पीछे छोड़ने के मूड में नहीं हैं। Raw के आखिरी एपिसोड में ब्रॉन ब्रेकर ने लुडविग काइजर को स्पीयर देते हुए उनके साथ भी दुश्मनी की शुरूआत कर ली थी। ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते रेड ब्रांड में भी इन सुपरस्टार्स के बीच दुश्मनी हिंसक तरीके से आगे बढ़ सकती है। इसके बाद WWE सैमी ज़ेन का Money in the Bank में ब्रॉन, शेमस और लुडविग के खिलाफ आईसी चैंपियनशिप फैटल 4वे मैच बुक कर सकती है।

2- WWE Raw में खुद को Money in the Bank लैडर मैच में शामिल करने की मांग कर सकते हैं ड्रू मैकइंटायर

ड्रू मैकइंटायर ने SmackDown के आखिरी एपिसोड में सीएम पंक को लहूलुहान करके उनसे अपना बदला ले लिया। फिलहाल ड्रू को दोबारा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि, मैकइंटायर के पास Money in the Bank ब्रीफकेस हासिल करके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मुकाबले में जगह बनाने और इसे जीतने का शानदार मौका होगा।

बता दें, स्कॉटिश वॉरियर अपने करियर में अभी तक मिस्टर MITB भी नहीं बन पाए हैं। यही कारण है कि ड्रू मैकइंटायर इस हफ्ते Raw में उन्हें मेंस Money in the Bank लैडर मैच में शामिल करने की मांग कर सकते हैं। इस स्थिति में यह देखना रोचक होगा कि WWE उन्हें लैडर मुकाबले में शामिल करती है या नहीं।

1- WWE Raw में चैड गेबल को Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच से किडनैप कर सकते हैं Wyatt Sick6

चैड गेबल को इस हफ्ते Raw में ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रॉन्सन रीड के खिलाफ Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच में कम्पीट करना है। Raw के आखिरी एपिसोड में Wyatt Sick6 द्वारा हुए हमले के बाद चैड को इस मुकाबले से हटा दिया गया था। हालांकि, अब गेबल को एक बार फिट घोषित करते हुए इस मैच में शामिल कर दिया गया है।

ऐसा लग रहा है कि चैड गेबल WWE Raw में Wyatt Sick6 के निशाने पर आ चुके हैं। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि MITB क्वालीफाइंग मैच के दौरान अंकल हाउडी के फैक्शन द्वारा चैड को किडनैप किया जा सकता है। इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन या ब्रॉन्सन रीड में से कौन एक यह मुकाबला जीतकर मेंस Money in the Bank लैडर मुकाबले के लिए क्वालीफाई कर सकते हैं।