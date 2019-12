अगले हफ्ते Raw के लिए एक बहुत बड़े मैच का एलान किया गया

🚨 BREAKING NEWS 🚨@RandyOrton will team with @Erik_WWE & @Ivar_WWE to take on @AJStylesOrg @LukeGallowsWWE & @KarlAndersonWWE THIS MONDAY on #RAW!



Thanks, @mckenzienmitch! #WWETheBump pic.twitter.com/yVa1xTruaB