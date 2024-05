WWE SmackDown: 5 बड़ी बातें जो इस हफ्ते स्मैकडाउन के जरिए इशारों-इशारों में बताई गई 

WWE SmackDown Things Subtly Told: WWE King and Queen of the Ring से पहले स्मैकडाउन (SmackDown) का आखिरी एपिसोड देखने को मिला। ब्लू ब्रांड में रैंडी ऑर्टन (Randy Orton) ने King of the Ring टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली। इसके अलावा नाया जैक्स ने भी Queen of the Ring के फाइनल में एंट्री कर ली।

वहीं, अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स ने लोगन पॉल के बड़े झूठ का पर्दाफाश किया। यहीं नहीं, SmackDown में भविष्य से जुड़ी कुछ बड़ी चीज़ें टीज़ की गई। इस आर्टिकल में हम ऐसी 5 बड़ी बातों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते WWE SmackDown के जरिए इशारों-इशारों में बताई गई।

5- WWE SmackDown में पाइपर निवेन को मिलेगा बेली के खिलाफ टाइटल मैच?

WWE विमेंस चैंपियन बेली ने इस हफ्ते SmackDown में नॉन-टाइटल मैच में चेल्सी ग्रीन को हराया। इस मुकाबले के बाद चेल्सी की साथी ने रोल मॉडल पर जबरदस्त हमला कर दिया। बेबीफेस सुपरस्टार इस दौरान पाइपर के हमलों से खुद को बचा नहीं पाईं और रिंग में धराशाई हो गईं।

ऐसा लग रहा है कि निवेन SmackDown में बेली के WWE विमेंस चैंपियनशिप की अगली चैलैंजर होने वाली हैं। अगर यह मैच बुक होता है तो इस मुकाबले में हील सुपरस्टार को चेल्सी ग्रीन से मदद मिल सकती है। इस स्थिति में यह देखना रोचक होगा कि पाइपर निवेन इस संभावित टाइटल मुकाबले में बेली के चैंपियनशिप रन का अंत कर पाती हैं या नहीं।

4- WWE King and Queen of the Ring में कोडी रोड्स के खिलाफ मैच में ब्रास नकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं लोगन पॉल

लोगन पॉल का इस हफ्ते SmackDown में कोडी रोड्स के साथ इन-रिंग सैगमेंट देखने को मिला। इस सैगमेंट के दौरान लोगन ने कहा कि उन्होंने अपने ब्रास नकल्स माइकल कोल को दे दिया है और वो King and Queen of the Ring में कोडी के खिलाफ टाइटल मैच में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि, जल्द ही उनकी चोरी पकड़ी गई और रेफरी ने उनके पैंट से ब्रास नकल्स ढूढ़ निकाले।

ऐसा लग रहा है कि यूएस चैंपियन के पास और भी ब्रास नकल्स मौजूद रह सकते हैं। अमेरिकन नाईटमेयर को भी इस बारे में काफी अच्छे से पता है। यही कारण है कि यह देखना रोचक होगा कि लोगन पॉल अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच में कोडी रोड्स को ब्रास नकल्स के इस्तेमाल से हरा पाते हैं या नहीं।

3- क्या नाया जैक्स बनेंगी WWE Queen of the Ring?

नाया जैक्स ने इस हफ्ते SmackDown में बियांका ब्लेयर को हराकर Queen of the Ring टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। अब उनका फाइनल में लायरा वैल्किरिया से सामना होगा। लायरा ने Raw में डेब्यू के बाद से ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और अभी तक उन्हें कोई भी हरा नहीं पाया है।

हालांकि, उन्होंने अभी तक मेन रोस्टर में नाया जैक्स जैसी किसी ताकतवर सुपरस्टार का सामना नहीं किया है। देखा जाए तो नाया ताकतवर होने के साथ-साथ खतरनाक सुपरस्टार भी हैं। यही कारण है कि अगर वैल्किरिया मैच के दौरान सावधान नहीं रहती हैं तो जैक्स उन्हें हराकर इस साल की Queen of the Ring बन सकती हैं।

2- क्या WWE दिग्गज एजे स्टाइल्स टाइटल मैच में जगह बनाने के लिए उठाएंगे कोई बड़ा कदम?

एजे स्टाइल्स ने इस हफ्ते SmackDown में बैकस्टेज निक एल्डिस के पास जाकर उनसे टाइटल मैच की मांग की थी। हालांकि, निक उन्हें टाइटल मैच देने के लिए तैयार नहीं हुए। एल्डिस ने यह भी कहा कि स्टाइल्स को चैंपियनशिप मैच में जगह बनाने के लिए खुद को साबित करना होगा और इसमें वक्त लगता है।

इसके जवाब में एजे ने कहा कि उनका समय खत्म होते जा रहा है। चूंकि, फिनॉमिनल वन के पास कम समय बचा हुआ है इसलिए उनका सब्र का बांध टूट सकता है। संभव है कि वो टाइटल मैच में जगह बनाने के लिए SmackDown में उत्पात मचाते हुए दिखाई दे सकते हैं।

1- WWE King and Queen of the Ring में रैंडी ऑर्टन vs गुंथर मैच में ब्लडलाइन का दखल हो सकता है

रैंडी ऑर्टन ने इस हफ्ते SmackDown के मेन इवेंट में ब्ल्डलाइन मेंबर टामा टोंगा को हराकर King of the Ring के फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं, मुकाबले के बाद सोलो सिकोआ ने रैंडी पर अटैक कर दिया था और जल्द ही केविन ओवेंस ने वापसी करते हुए अपने साथी को बचाया था। इस चीज़ के जरिए साफ हो चुका है कि ब्लडलाइन की ऑर्टन और ओवेंस के साथ अपनी दुश्मनी अभी जारी रहने वाली है।

इस वजह से ऐसा लग रहा है कि King of the Ring के फाइनल में होने जा रहे रैंडी ऑर्टन vs गुंथर मैच में ब्लडलाइन का दखल हो सकता है। संभव है कि इसके बाद केविन ओवेंस अपने साथी की मदद करने के लिए आ सकते हैं लेकिन वो नंबर्स गेम के आगे शायद ही टिक पाएंगे। इन सब का फायदा गुंथर को मिल सकता है और वो वाइपर को हराकर King of the Ring 2024 बन सकते हैं।