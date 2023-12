WWE SmackDown रिजल्ट्स: Randy Orton & LA Knight ने Roman Reigns के भाइयों को हराते हुए मचाया बवाल, CM Punk ने दिया जबरदस्त प्रोमो

SmackDown: WWE SmackDown का इस हफ्ते का एपिसोड अब समाप्त हो चुका है। स्मैकडाउन (SmackDown) के इस एपिसोड में कोडी रोड्स (Cody Rhodes) और सीएम पंक (CM Punk) का बेहतरीन प्रोमो देखने को मिला। वहीं, मेन इवेंट में द ब्लडलाइन (The Bloodline) vs जिमी उसो (Jimmy Uso) & सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) का जबरदस्त मैच देखने को मिला। आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस हफ्ते WWE SmackDown के रिजल्ट्स पर एक नज़र डालते हैं।

WWE SmackDown में सैंटोस इस्कोबार vs ड्रैगन ली (यूएस चैंपियनशिप टूर्नामेंट मैच)

- सैंटोस इस्कोबार का टूर्नामेंट के पहले राउंड में ड्रैगन ली से सामना हुआ। यह मुकाबला शुरू होने से पहले नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन डॉमिनिक मिस्टीरियो ने भी एरीना में एंट्री कर ली। ड्रैगन ने मैच शुरू होते ही सैंटोस पर दबदबा बनाया। इसके बाद इस्कोबार ने ली को एप्रन पर धक्का देने के बाद उन्हें रोप्स का इस्तेमाल करके नेकब्रेकर दे दिया। जल्द ही, हील सुपरस्टार ने ड्रैगन ली को एप्रन पर पावरबॉम्ब भी दे दिया। इसके बाद ली ने मुकाबले में वापसी कर ली और उन्होंने इस्कोबार को किक जड़ने के बाद ड्रॉपकिक दे दिया। हालांकि, सैंटोस ने अंत में मैच में कंट्रोल हासिल कर लिया और उन्होंने टॉप पर मौजूद बेबीफेस सुपरस्टार पर अटैक करने के बाद उन्हें फैंटम ड्राइवर देते हुए मैच जीत लिया। मुकाबले के बाद डॉमिनिक मिस्टीरियो ने ड्रैगन ली पर तंज कसा।

विजेता: सैंटोस इस्कोबार।

- बैकस्टेज रैंडी ऑर्टन उनका एलए नाइट के साथ ब्लडलाइन के खिलाफ टैग टीम मैच बुक किए जाने से खुश नहीं थे। इसके बाद एल्डिस ने ऑर्टन को मैच बुक करने का कारण बताते हुए कहा कि ब्लडलाइन उन दोनों का ही दुश्मन है। जल्द ही, पता चला कि निक एल्डिस ने उनपर हमला करने के लिए रैंडी ऑर्टन पर 100,000 डॉलर्स का जुर्माना लगाया है लेकिन रैंडी ने उन्हें केवल 50,000 डॉलर्स का चेक दिया। ऑर्टन ने उन्हें बाकी पैसे अगली बार देने के लिए कहा।

WWE SmackDown में कोडी रोड्स का सैगमेंट

- कोडी रोड्स ने प्रोमो देते हुए Tribute to the troops शो को लेकर बात की। उन्होंने फैंस को धन्यवाद दिया। जल्द ही, Tribute to the troops से जुड़ा एक वीडियो पैकेज दिखाया गया। कोडी ने जल्द ही, यूएस ड्रिल टीम को बुलाया और उन्होंने वहां आकर परफॉर्म किया।

WWE SmackDown में बॉबी लैश्ले vs कैरियन क्रॉस (यूएस चैंपियनशिप टूर्नामेंट मैच)

- कैरियन क्रॉस ने मैच शुरू होने के बाद बॉबी लैश्ले पर अटैक कर दिया। जल्द ही, लैश्ले ने फाइट बैक किया और उन्होंने क्रॉस को हर्ट लॉक में जकड़ लिया। पूर्व NXT चैंपियन किसी तरह खुद को इससे आजाद कर पाए। इसके बाद भी द अलमाइटी ने मुकाबले में ज्यादातर वक्त अपना दबदबा बनाए रखा। वहीं, अंत में बॉबी लैश्ले ने कैरियन क्रॉस को स्पाइनबस्टर देने के बाद उन्हें स्पीयर देकर पिन करते हुए मैच जीत लिया। मैच के बाद लैश्ले अपने साथियों स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए।

विजेता: बॉबी लैश्ले।

- बेली ने पिछले हफ्ते के लिए डैमेज कंट्रोल से माफी मांगी और वो मैच के लिए ओस्का के साथ रिंगसाइड पर रहना चाहती थीं। हालांकि, डकोटा काई ने उन्हें बैकस्टेज रूकने के लिए कहा और बाकी डैमेज कंट्रोल मेंबर्स ओस्का के साथ रिंगसाइड पर मौजूद रहेंगे।

WWE SmackDown में सीएम पंक का सैगमेंट

- सीएम पंक ने प्रोमो देते हुए बताया कि एडम पीयर्स उन्हें Raw का हिस्सा बनाना चाहते हैं। उन्होंने फैंस से पूछा कि उन्हें Raw और SmackDown में से किस शो का हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने Royal Rumble मैच जीतने और WrestleMania को मेन इवेंट करने को लेकर भी पूछा। जल्द ही, पंक ने कहा कि एक पुराने दोस्त ने उनका अपने घर में स्वागत किया। जल्द ही, बेस्ट इन द वर्ल्ड ने रोमन रेंस के बारे में बात करते हुए उन्हें एक्नॉलेज किया और उन्होंने खुद के पॉल हेमन गाय होने का भी जिक्र किया। सीएम पंक ने कहा कि वो सोलो सिकोआ से अनजान है लेकिन जिमी उसो को काफी अच्छे से जानते हैं और उन्होंने जे उसो का भी जिक्र किया। पंक ने पूछा कि क्या वो रैंडी ऑर्टन पर भरोसा कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने एलए नाइट को भरोसे लायक बताया। साथ ही, केविन ओवेंस को अपनी तरह बताया। सीएम पंक ने इशारे से सैथ रॉलिंस पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी वापसी से केवल एक इंसान को खुशी नहीं हुई है और दावा किया कि वो (सैथ) अपने घर में भी द मैन नहीं हैं। वॉइस ऑफ द वॉइसलेस ने यह भी खुलासा किया कि वो कोई ब्रांड जॉइन करने से पहले तीनों ब्रांड्स के हेड से मुलाकात करेंगे। अंत में, सीएम पंक ने कहा कि वो Raw में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद WrestleMania को मेन इवेंट करने की अपनी कहानी शुरू करेंगे।

WWE SmackDown में शार्लेट फ्लेयर vs ओस्का

- शार्लेट फ्लेयर का ओस्का के खिलाफ मैच देखने को मिला। यह मैच शुरू होने से पहले मीचीन और जेलिना वेगा ने डैमेज कंट्रोल मेंबर्स पर हमला कर दिया और जल्द ही, बियांका ब्लेयर & शॉट्ज़ी ने भी हील स्टार्स पर अटैक कर दिया। इसके बाद बेबीफेस स्टार्स डैमेज कंट्रोल मेंबर्स को बैकस्टेज लेकर गए। जल्द ही, मुकाबले की शुरुआत हो गई और शार्लेट फ्लेयर & ओस्का ने एक-दूसरे के खिलाफ अपने बेहतरीन मूव्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शार्लेट ने अंत में ओस्का को अपने सबमिशन में जकड़ लिया और वो यह मैच जीतने के करीब थीं। तभी बेली ने रेफरी से नज़र आकर फ्लेयर को खींचा और उन्होंने बेबीफेस स्टार का ध्यान भी भटकाया। इससे ओस्का को वापसी करने का मौका मिल गया और उन्होंने शार्लेट फ्लेयर को रोलअप के जरिए पिन करते हुए मैच जीत लिया। वहीं, बेली अपने साथी को जीत दिलाने से काफी खुश थीं।

विजेता: ओस्का।

- निक एल्डिस ने बैकस्टेज सीएम पंक को कॉन्ट्रैक्ट दिया। जल्द ही, कोडी रोड्स वहां आ गए और उन्होंने पंक द्वारा कहानी खत्म करने को लेकर बात की। अमेरिकन नाइटमेयर ने कहा कि इसके लिए बेस्ट इन द वर्ल्ड को मेंस Royal Rumble मैच जीतना होगा। इसके बाद दोनों सुपरस्टार्स ने हाथ मिलाया।

- बैकस्टेज सीएम पंक ने रैंडी ऑर्टन और एलए नाइट से मुलाकात की और दोनों को मैच के लिए शुभकामनाएं दी।

WWE SmackDown के मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन & एलए नाइट vs द ब्लडलाइन (सोलो सिकोआ & जिमी उसो)

- रैंडी ऑर्टन और जिमी उसो ने इस टैग टीम मुकाबले की शुरूआत की। ऑर्टन ने मुकाबला शुरू होते ही जिमी पर दबदबा बनाया और जल्द ही, उन्होंने एलए नाइट को टैग दे दिया। इसके बाद जब ऑर्टन टैग लेकर दोबारा रिंग में आए तो उसो ने सोलो सिकोआ को टैग दे दिया। यही नहीं, पूर्व अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन ने रैंडी पर पीछे से हमला कर दिया और इस वजह से ब्लडलाइन ने मैच में कंट्रोल हासिल कर लिया। रैंडी से टैग लेने के बाद एलए नाइट ने थोड़ी देर के लिए ब्लडलाइन की हालत जरूर खराब की लेकिन जल्द ही, रोमन रेंस के भाइयों ने मैच में वापसी कर ली और वो नाइट को रैंडी ऑर्टन को टैग नहीं देने दे रहे थे। इसके बाद रैंडी को किसी तरह टैग मिल गया और उन्होंने रिंग में आकर जिमी उसो & सोलो सिकोआ पर जबरदस्त हमला करते हुए उनकी हालत खराब कर दी। वहीं, अंत में सोलो सिकोआ ने पीछे से वाइपर पर अटैक करते हुए उन्हें जिमी को RKO देने से रोका। जल्द ही, एलए नाइट ने आकर उन्हें सबक सिखाया। इसके बाद एपेक्स प्रिडटेर ने जिमी उसो को RKO देकर पिन करते हुए अपनी टीम को धमाकेदार जीत दिलाई।

विजेता: रैंडी ऑर्टन & एलए नाइट।

