MITB में होने वाले WWE चैंपियनशिप मैच में दखल देगा SmackDown का फेमस सुपरस्टार, बड़ा बयान देकर चौंकाया?

मनी इन द बैंक (Money in the Bank) में बॉबी लैश्ले (Bobby Lashley) और कोफी किंग्सटन (Kofi Kingston) के बीच WWE चैंपियनशिप मैच होगा। बिग ई रिंगसाइड पर मौजूद रहेंगे या नहीं ये किसी को नहीं पता। बिग ई (Big E) इस मैच में दखल दे सकते हैं और ये बात उन्होंने खुद टीज कर दी। पिछले साल ड्राफ्ट में न्यू डे को अलग कर दिया गया था। Out of Character पॉडकास्ट में बिग ई से पूछा गया था कि क्या वो रिंगसाइड में कोफी का साथ देंगे। इस सवाल का शानदार जवाब बिग ई ने दिया।

ये भी पढ़ें:-शोक में डूबा WWE, बैकी लिंच ने किया जबरदस्त बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, खतरे में रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप?

WWE सुपरस्टार बिग ई ने दिया बड़ा बयान

बिग ई Money in the Bank पीपीवी में होने वाले लैडर मैच का हिस्सा रहेंगे। इसी इंटरव्यू में बिग ई ने कहा था कि वो कॉन्ट्रैक्ट जीतकर रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चुनौती देंगे। यहां उनसे कोफी किंग्सटन के मैच को लेकर भी सवाल पूछा गया। बिग ई ने कहा,

ये भी पढ़ें:-14 बार के वर्ल्ड चैंपियन रैंडी ऑर्टन की गुमशुदगी की रिपोर्ट फेमस WWE सुपरस्टार ने दर्ज कराई, कहा- बहुत याद कर रहा हूं

चीजें कैसे होंगी ये किसी को नहीं पता। मैं शो में मौजूद रहूंगा। ये हो सकता है कि रिंगसाइड में मौजूद रहूं। यहां क्या होगा किसी को नहीं पता। मुझे लगता है कि ये अजीब चीज नहीं होगी। अगर आप रेड ब्रांड में मुकाबले में रहेंगे तो थोड़ा बहुत अलग लग सकता है। आप देख सकते हैं कि दोनों मेरे बिना काफी अच्छा काम कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:-5 WWE सुपरस्टार्स जिन्हें लेकर लगाई गई बड़ी उम्मीदों की वजह से उन सुपरस्टार्स को काफी नुकसान उठाना पड़ा था

बिग ई ने इस इंटरव्यू में कोफी किंग्सटन और जेवियर वुड्स की जमकर तारीफ की। बिग ई चाहते हैं कि कोफी किंग्सटन WWE चैंपियनशिप दोबारा हासिल करें। अगर ऐसा होगा तो फिर कोफी के लिए ये बड़ा मौका होगा। वैसे इस मैच में जेवियर वुड्स का रोल भी बहुत रहेगा। बॉबी लैश्ले की तरफ से हमेशा MVP नजर आते हैं और उन्होंने काफी मदद भी की।

कृपया Sportskeeda के WWE सेक्शन को बेहतर बनाने में मदद करें। अभी 30 सेकंड का सर्वे करें!

Edited by PANKAJ