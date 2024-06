"मैं गलती सुधारने वाला हूं" - WWE में ऐतिहासिक मैच से पहले पूर्व चैंपियन ने किया Roman Reigns के खिलाफ मिली हार को याद

Drew Mcintyre Remembers WWE Match vs Roman Reigns: रोमन रेंस (Roman Reigns) का आइकॉनिक अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप रन कई टॉप स्टार्स को पसंद नहीं आया था। इसके पीछे का बड़ा कारण यह था कि रोमन ने कई बार ब्लडलाइन की मदद से अपनी चैंपियनशिप रिटेन की थी। पूर्व WWE चैंपियन ने हाल ही में Clash at the Castle में ऐतिहासिक मैच से पहले रेंस के खिलाफ मिली हार को याद करके गलतियों को सुधारने का दावा किया है।

ड्रू मैकइंटायर को इस साल Clash at the Castle में डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच लड़ना है। वहीं, ड्रू साल 2022 में कार्डिफ, वेल्स में हुए Clash at the Castle में सोलो सिकोआ के दखल की वजह से रोमन रेंस के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच हार गए थे। ड्रू ने हाल ही में The Indian Express को दिए इंटरव्यू में सोलो द्वारा बर्बाद किए गए इस पल के बारे में बात की। मैकइंटायर ने कहा,

उन्होंने आगे कहा,

"हम गलती को सुधारेंगे ना केवल वेल्स, यूके में बल्कि स्कॉटलैंड में जो कि मेरा देश है। मैं कभी नहीं सोचा था कि मेरे देश में WWE प्रीमियम लाइव इवेंट होगा और मैं मेन इवेंट में वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच लड़ूंगा। इसे सही तरह करने की जरूरत है।"

Trending

सोलो सिकोआ WWE में रोमन रेंस की अनुपस्थिति में ब्लडलाइन को लीड कर रहे हैं

सोलो सिकोआ ने रोमन रेंस की अनुपस्थिति में ब्लडलाइन को लीड करना शुरू कर दिया है। हालांकि, रोमन के ब्रेक पर होने की वजह से सोलो अभी तक अपने गेम के टॉप पर पहुंच नहीं पाए हैं। ऐसा लग रहा है कि कंपनी ब्लडलाइन के नए और पुराने मेंबर्स के बीच सिविल वॉर मैच बिल्ड करने की कोशिश कर रही है।

अगर ऐसा है तो रोमन रेंस वापसी के बाद सोलो सिकोआ को कंफ्रंट करते हुए उनके साथ दुश्मनी की शुरूआत कर सकते हैं। देखा जाए तो रोमन के साथ फिउड करने से सोलो को काफी फायदा हो सकता है और इस संभावित राइवलरी के जरिए सिकोआ खुद को मेन इवेंट स्टार के रूप में स्थापित कर सकते हैं।

Expand Tweet