WWE Survivor Series में हुए सभी चैंपियन vs चैंपियन मैचों के नतीजों की पूरी जानकारी 

WWE के सबसे बड़े पीपीवी में से एक Survivor Series का फैंस साल भर बेसब्री से इंतजार करते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि फैंस को इस पीपीवी में ट्रेडिशनल 5-ऑन-5 एलिमिनेशन मैच सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। हालांकि, एलिमिनेशन मैच Survivor Series की जान होते हैं लेकिन इस पीपीवी में चैंपियन vs चैंपियन मैच भी काफी सुर्खियों में रहते हैं।

आपको बता दें, Survivor Series में चैंपियन vs चैंपियन मैच की शुरुआत साल 2017 में हुई थी और तब से लेकर आज तक फैंस को कई बेहतरीन चैंपियन vs चैंपियन मैच देखने को मिले हैं। इस आर्टिकल में हम WWE Survivor Series में हुए सभी चैंपियन vs चैंपियन मैचों के नतीजों पर एक नजर डालने वाले हैं।

3- WWE Survivor Series 2017

Survivor Series 2017

Survivor Series 2017 में चार चैंपियन vs चैंपियन मैच देखने को मिले थे और आपको बता दें, इस पीपीवी में उस वक्त के यूनिवर्सल चैंपियन रहे ब्रॉक लैसनर vs एजे स्टाइल्स के बीच हुए चैंपियन vs चैंपियन मैच को देखने में फैंस को काफी मजा आया था। स्टाइल्स ने इस मैच में बीस्ट इंकार्नेट को कड़ी टक्कर दी थी लेकिन आखिर में लैसनर मैच जीतने में कामयाब रहे थे।

इसके अलावा स्मैकडाउन विमेंस चैंपियन शार्लेट फ्लेयर ने अपने सबमिशन मूव के जरिए रॉ विमेंस चैंपियन एलेक्सा ब्लिस को मात दी थी। वहीं, उसोज भी चैंपियन vs चैंपियन मुकाबले में शेमस & सिजेरो की जोड़ी को हराने में कामयाब रहे थे। उस वक्त आईसी चैंपियन रहे बैरन काॅर्बिन ने चैंपियन vs चैंपियन मैच में यूएस चैंपियन द मिज का सामना किया था।

हालांकि, इस मैच में मिज की मदद के लिए कर्टिस एक्सल & बो डैलस मौजूद थे लेकिन इसके बावजूद मिज यह मैच हार गए।