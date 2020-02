Hindi Cricket News - दिनभर की बड़ी खबरें, 20 फरवरी 2020

आईपीएल

IPL 2020: ऑल स्टार मैच हुआ पोस्टपोन, टूर्नामेंट खत्म होने के बाद होगा आयोजन

आईपीएल के 13वें सीजन की शुरुआत से पहले खेला जाने वाला ऑल स्टार गेम अब पोस्टपोन हो गया है। ये मैच अब सीजन के समाप्त होने के बाद खेला जाएगा। पहले ऑल स्टार गेम का आयोजन आईपीएल की शुरुआत (29 मार्च) से 3 दिन पहले होना था, लेकिन अब इसे पोस्टपोन कर दिया गया है।

रणजी ट्रॉफी 2019-20, क्वार्टरफाइनल: पहले दिन के खेल का राउंड अप

रणजी ट्रॉफी 2019-20 में आज से क्वार्टरफाइनल मुकाबलों की शुरुआत हुई। क्वार्टरफाइनल मैच सौराष्ट्र vs आंध्रा, कर्नाटक vs जम्मू-कश्मीर, गुजरात vs गोवा और बंगाल vs ओडिशा के बीच खेला जा रहा है। पहले दिन गुजरात के लिए उनके कप्तान पार्थिव पटेल ने शानदार शतक लगाया और टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाया। वहीं बंगाल के लिए अनुस्तुप मजूमदार ने शतकीय पारी खेली।

उमर अकमल को पीसीबी के एंटी करप्शन कोड ने किया सस्पेंड

पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी उमर अकमल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन कोड ने सस्पेंड कर दिया है। जब तक उमर अकमल सस्पेंड रहेंगे, तब तक वो किसी भी प्रकार के क्रिकेट मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। उमर अकमल के लिए ये तगड़ा झटका है, क्योंकि 20 फरवरी से शुरु हो रहे पाकिस्तान सुपर लीग में वो क्वेटा ग्लैडियटर का हिस्सा थे लेकिन अब वो उसमें नहीं खेल पाएंगे। क्वेटा ग्लैडिएटर को अकमल की जगह दूसरा खिलाड़ी शामिल करने की इजाजत दी जाएगी।

जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद मशरफे मोर्तजा को कप्तानी से हटाया जाएगा

जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के बाद बांग्लादेश के कप्तान मशरफे मोर्तजा को कप्तानी से हटा दिया जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को इसका ऐलान किया। बीसीबी प्रेसिडेंट नजमुल हसन ने कहा कि अगर मोर्तजा बांग्लादेश के लिए लगातार खेलना चाहते हैं तो उन्हें फिटनेस टेस्ट पास करना होगा और अच्छा प्रदर्शन भी करना होगा। नजमुल हसन ने ये बयान तमीम इकबाल, मुशफिकुर रहीम और मोमिनुल हक के साथ हुई लंबी मीटिंग के बाद दिया।

New Zealand vs India, पहला टेस्ट: प्रीव्यू, Predicted 11, मैच प्रेडिक्शन, लाइव स्ट्रीमिंग, मौसम की जानकारी और पिच रिपोर्ट

न्यूजीलैंड और भारत के बीच दो टेस्ट मैचों का पहला मुकाबला वेलिंग्टन के बेसिन रिजर्व में 21 फरवरी से खेला जाना है। टेस्ट सीरीज से पहले खेली गई टी20 सीरीज को भारत ने जीता था, तो वनडे सीरीज को न्यूजीलैंड ने जीता था। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के कारण यह सीरीज काफी अहम होने वाली है। भारतीय टीम जहां पहले स्थान पर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहेगी, तो दूसरी तरफ घरेलू टीम न्यूजीलैंड की टीम अंक तालिका में अपनी स्थिति को सुधारना चाहेगी।