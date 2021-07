पुदीना के 5 फायदे: Pudina Ke 5 Fayde

पुदीना (Mint) तो लगभग हर किसी को पसंद होता है। यहाँ लगभग शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पुदीना आपके शरीर को राहत और दिमाग को ठंडक देता है। इस गर्मी के मौसम में आप खुद को मौसम के प्रकोप का हिस्सा तो नहीं बनाना चाहेंगे क्योंकि वो डॉक्टर और दवाइयों को न्योता देता है।

आयुर्वेद में एक कहावत है 'पेट नरम, पैर गर्म और सर को रखो ठंडा, घर में आये रोग तो मारो उसको डंडा।' दरअसल ऐसा बेहद कम ही मुमकिन है कि इन तीनों के ठीक होने पर आपको बीमारी हो या डॉक्टर की जरूरत पड़े। अब अच्छे खान पान की जिम्मेदारी आपकी है तो कोई भी अपोषक भोजन जैसे नूडल्स, फ्रेंच फ्राइज इत्यादि ना खाएं।

पुदीना के 5 फायदे: 5 benefits of mint

मुँह की बदबू से निजात दिलाए: Helps remove bad breath

मुँह से आनेवाली बदबू एक ऐसी चीज है जो कई लोगों को होती है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कुछ खाने के बाद इसका अनुभव किया है जबकि कुछ अन्य के लिए ये दिक्कत ब्रश करने से पहले और उसके बाद भी जारी रहती है। अगर आप भी दूसरे वाले स्तर में हैं तो आज ही मिंट को खाना शुरू कर दें। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपके मुँह से आने वाली बदबू जरूर दूर हो जाएगी।

त्वचा से जुड़ी दिक्कतें दूर करे: Say bye to skin problems

स्किन से जुड़ी दिक्कतें आज कल के प्रदूषण वाले माहौल में होना एकदम आम हैं। ऐसे में अगर आपको स्किन से जुड़ी कोई दिक्कत है तो आज ही इस पुदीने का सेवन करना शुरू कर दें। आपकी त्वचा से जुड़ी दिक्कत काफूर हो जाएगी। सेहत के लिए ये जरूरी है क्योंकि त्वचा ही शरीर का पहला अंग है।

गर्मी में लू से बचाए: Saves you from a warm mind outside

गर्मी में अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ये एक बड़ी बात है। अगर आपका काम ऐसा है कि आपको बाहर रहना पड़ता है तो आपको घर से मिंट खा कर निकलना चाहिए। अगर आप इसे ऐसे नहीं खाना पसंद करते हैं तो इसकी चटनी बना लें। नाश्ते के साथ इसे लेने से आपको काफी लाभ मिलता है।

पेट दर्द को करे दूर: Stops Stomach Ache

सर की तरह ही शरीर के अन्य अंगों में भी दर्द होता है। पेट में होने वाला दर्द असहनीय ना हो जाए वरना ये बेहद घातक हो सकता है। खुद को इस परेशानी से बचने के लिए पेट दर्द होने पर पुदीने को जीरे, काली मिर्च और हींग के साथ खाएं। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा और पेट दर्द गायब हो जाएगा।

चेहरे को दे ठंडक: Helps ease face

शरीर में चेहरा ही सबसे पहले नजर आता है। अगर आपके चेहरे पर उम्र के लक्षण दिख रहे हैं या फिर आपकी त्वचा खराब है तो आपको पुदीने का पेस्ट अपने चेहरे पर लगाना चाहिए। इससे आपके शरीर और चेहरे को लाभ मिलता है जो एक बेहद अच्छी बात है और आपको इसे हफ्ते में एक दिन जरूर करना चाहिए।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

