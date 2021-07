मेथी के 5 फायदे: Methi Ke 5 Fayde

मेथी (fenugreek seeds) का नाम सुनकर ही कई लोगों को चक्कर आने लग सकते हैं। इसकी वजह ये है कि इसकी तासीर गर्म होती है और जिस तरह की गर्मी का माहौल हम सबके बीच में है उसको देखते हुए शायद ही कोई बाहर जाकर खुद को चैलेंज देना चाहेगा। उस पर अगर मेथी का सेवन कर लिया तो मुश्किल बढ़ सकती है।

ये भी पढ़ें: सूखी खांसी के लिए 5 घरेलू नुस्खे: Sookhi Khaansi Ke Liye 5 Gharelu Nuskhe

वैसे मेथी से सिर्फ मुश्किलें ही हों ऐसा जरूरी नहीं है। इसके कई फायदे भी हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। शुगर की दिक्कत हो या डायबिटीज बढ़ रहा हो तो उस स्थिति में क्या मेथी आपके किसी काम आ सकती है? आइए आपको बताते हैं मेथी के उन फायदों के बारे में जिनके बारे में आपने नहीं सुना होगा।

मेथी के 5 फायदे: 5 benefits of fenugreek seeds

पेट के लिए लाभकारी: Good for the stomach

पेट आपके शरीर का वो तंत्र है जिसके ठीक रहने से शारीरिक अंग और खुद पावरहाउस भी ठीक रहता है। अगर पेट में दिक्कत हुई तो खून के बहाव में, विटामिन्स और मिनरल्स के प्रभाव में और इंसान के स्वभाव में बदलाव देखने को मिलता है। पेट को ठीक रखने के लिए आप इसकी बेहद कम मात्रा का इस्तेमाल अपने खाने में कर सकते हैं। हम कम मात्रा के बारे में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है।

कई असाध्य बीमारियों को रोके: Controls some uncurbable diseases

शरीर में बीमारियाँ, लकड़ी में लगे उस दीमक की तरह है जिसके आने से आज नहीं तो कल नुकसान होना तय है। अगर ये बीमारियाँ हाई ब्लड प्रेशर, डाइबिटीज और अपच जैसी हों तो मुश्किल बढ़ जाती है। ऐसे में आप अगर खुद को इन परेशानियों से बचाना चाहते हैं तो मेथी की छोटी सी मात्रा का इस्तेमाल करें।

ये भी पढ़ें: पेट की चर्बी को गायब करने के लिए करें ये योगासन: Pet Ki Charbi Ko Gayab Karne Ke Liye Karein Ye Yogasan

मेथी की सब्जी से मिले राहत: Methi Vegetable will help in curing major concerns

मेथी की सब्जी को आप अपने शरीर के लिए एक वरदान की तरह मान सकते हैं। जी हाँ, इस सब्जी को आप खाली ना बनाएं, बल्कि इसमें अदरक (Ginger), और गर्म मसाला (aromatic mixture of ground spices) को मिलाकर बनाने से सब्जी में एंटी ऑक्सीडेंट (Anti Oxidant), एंटी इन्फ्लैमेटरी (Anti Inflammatory) और एंटी बैक्टीरियल (Anti Bacterial) गुण आ जाते हैं जो सेहत के लिए अच्छे हैं।

मेथी का रस पीने से डायबिटीज कंट्रोल में रहता है: Fenugreek Seeds water keeps diabetes under control

मेथी को खाना हर कोई नहीं पसंद करता है लेकिन अगर उसे लिक्विड के तौर पर दिया जाए तो कई बार लोग उसे पीने से नहीं कतराते हैं। अगर आप भी इसी श्रेणी में आते हैं तो आपको मेथी का रस पीना चाहिए क्योंकि उससे सेहत ठीक रहती है और आप डायबिटीज को कंट्रोल में रख पाते हैं।

पाचन को बेहतर करे: Improves Digestion

पाचन एक ऐसी क्रिया है जिससे होने वाली परेशानियों से हर कोई दो चार हुआ है। इस परेशानी के कारण कई बार आप दोस्तों के बीच गैस से जुड़े उपनामों से बुलाए जाते हैं तो कई बार इससे आपकी नींद भी प्रभावित होती है। मेथी के सेवन से आप इस परेशानी को ठीक कर सकते हैं क्योंकि ये एक अच्छी बात है।

ये भी पढ़ें: विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है: Vitamin C Ki Kami Se Kaun Sa Rog Hota Hai

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Amit Shukla