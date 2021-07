चीजों को टालने की आदत को छोड़ें वरना हेल्थ और फिटनेस को पहुंचाएंगे नुकसान: Cheejon Ko Talne Ki Aadat Ko Chodhein Varna Health Aur Fitness Ko Pahuchaenge Nuksaan

इंसान की पैदायशी आदत चीजों को टालना (Procrastination) नहीं है लेकिन हम इसे धीरे धीरे डेवलप कर लेते हैं। आप वक्त पर ही दुनिया में आते हैं, छोटे होते हैं तो भूख लगने पर रोते हैं ताकि लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाए पर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हम इस आदत के साथ गोलमाल करने लगते हैं।

हृषिकेश मुखर्जी जी की फिल्म गोलमाल में एक डायलॉग भी था 'आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है यारों जब जीना है बरसों।' ये लाइन गलत नहीं है क्योंकि जीवन में हर कोई कुछ बसंत देखने की इच्छा लेकर आता है लेकिन वहीं राज कपूर साहब ने कहा है 'जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।'

चीजों को टालने की आदत को छोड़ें वरना हेल्थ और फिटनेस को पहुंचाएंगे नुकसान: Stop Procrastinating Tips in Hindi

कैसे लगती है ये आदत: How do we form this habit?

जीवन में हमें कोई भी आदत अपने आप नहीं लगती है। जिंदगी के बड़े होने का अर्थ है कि आप बड़े और बेहतर काम कर सकें। इसके लिए आपको काम को समय से करना होगा वरना आपकी हर काम को टालने या बहाना बनाने की आदत बन जाएगी जो आगे चलकर आपके किरदार का हिस्सा बन जाएगी।

दिमाग पर इससे होने वाले नुकसान: Side Effects on the brain

दिमाग शरीर का पावरहाउस है और आप उसमें जो भी जानकारी देंगे, आपको उसी प्रकार का आउटपुट मिलेगा। इसलिए अगर आप दिमाग को ये बताएंगे कि किसी काम को आराम से कर सकते हैं तो फिर वो उसी प्रकार के हॉर्मोन रिलीज करेगा। इसके बाद आपको लेट लतीफी की आदत लग जाएगी।

शरीर पर होने वाले नुकसान: Side Effects on the body

शरीर पर इस कमांड का असर होता है क्योंकि शरीर को आदेश भी दिमाग से मिलता है। दिमाग से जब उसे ये कमांड मिलता है कि अभी काम को टाल सकते हैं तो वो उसको ही आदत बना लेता है। इसके कारण आपको हर चीज को टालने की आदत बन जाती है और आप ऐसा अनजाने में ही करने लगते हैं।

किरदार को होने वाले नुकसान: Side Effects on the character

जब आप किसी आदत को करने लगते हैं तो वो आपके किरदार का हिस्सा बन जाती है। इस टालने की आदत के कारण आप चीजों को समय से पूरा नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से आपको झूठ बोलने पड़ते हैं। आप अपनी इस गलत आदत को सुधारने की बजाय झूठ का सहारा लेने लगते हैं जो एक गलत बात है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

