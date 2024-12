2 कारण क्यों WWE Saturday Night's Main Event में Seth Rollins vs CM Punk होना चाहिए और 2 क्यों नहीं होना चाहिए 

CM Punk vs Seth Rollins Should Happen Or Not: सीएम पंक (CM Punk) ने WWE Survivor Series में मेंस WarGames मैच में कम्पीट किया था और उनकी टीम की मुकाबले में जीत हुई थी। पंक इस जीत के बाद इस हफ्ते Raw में नज़र आए थे जहां उनका सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) के साथ ब्रॉल देखने को मिला था। इसके बाद से ही सीएम vs सैथ मुकाबला Saturday Night's Main Event में होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस आर्टिकल में हम ऐसे 2 कारणों का जिक्र करने वाले हैं कि क्यों WWE Saturday Night's Main Event में सैथ रॉलिंस vs सीएम पंक मैच होना चाहिए और 2 क्यों नहीं होना चाहिए।

2- Saturday Night's Main Event में होना चाहिए: सीएम पंक की वापसी के बाद से ही उनकी सैथ रॉलिंस से दुश्मनी देखने को मिल रही है

सीएम पंक ने Survivor Series 2023 के जरिए WWE में वापसी की थी। सैथ रॉलिंस उनकी कंपनी में वापसी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसके बाद से ही पंक और रॉलिंस के बीच दुश्मनी देखने को मिल रही है और दोनों के बीच कई बार फेस-ऑफ हो चुका है।

इस हफ्ते Raw में इन दोनों सुपरस्टार्स का ब्रॉल भी हुआ था। देखा जाए तो WWE को सीएम पंक vs सैथ रॉलिंस मुकाबले को बिल्ड करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। यही कारण है कि यह मुकाबला Saturday Night's Main Event में कराना सही रहेगा।

2- Saturday Night's Main Event में नहीं होना चाहिए: WWE WrestleMania 41 में सैथ रॉलिंस vs सीएम पंक कराना ज्यादा सही रहेगा

जैसा कि हमने बताया कि WWE को सैथ रॉलिंस vs सीएम पंक मैच बिल्ड करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। हालांकि, सैथ vs पंक बहुत बड़ा मुकाबला है और फैंस भी इस जबरदस्त मैच को लेकर काफी उत्साहित लग रहे हैं।इतना बड़ा मैच कराने के लिए Saturday Night's Main Event शायद सही जगह नहीं रहेगी।

देखा जाए तो WWE अपने सबसे बड़े मुकाबलों का आयोजन WrestleMania 41 में कराती है। सैथ रॉलिंस vs सीएम पंक मैच भी इन्हीं मैचों की कैटेगरी में आता है। यही कारण है कि कंपनी को फिलहाल सैथ vs पंक मैच को होल्ड करके इसे WrestleMania 41 में कराना चाहिए।

1- WWE Saturday Night's Main Event में होना चाहिए: इस इवेंट के लिए केवल टाइटल मुकाबले बुक किए गए हैं

WWE अभी तक Saturday Night's Main Event के लिए तीन बड़े मुकाबलों का ऐलान कर चुकी है। इन तीनों मैचों में टाइटल डिफेंड किए जाने वाले हैं। देखा जाए तो कंपनी को Saturday Night's Main Event में बड़े नॉन-टाइटल मुकाबले बुक करने की भी जरूरत है।

सीएम पंक vs सैथ रॉलिंस एक ऐसा ही मुकाबला है। देखा जाए तो इस संभावित मैच के विजेता का पहले से ही अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल है। यही कारण है कि WWE पंक vs रॉलिंस के बड़े मैच को Saturday Night's Main Event के लिए बुक करती है तो इस शो में चार चांद लग जाएंगे।

1- WWE Saturday Night's Main Event में नहीं होना चाहिए: सीएम पंक को सैथ रॉलिंस से लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा

सीएम पंक ने WWE में वापसी के बाद सैथ रॉलिंस के खिलाफ मैच लड़ने में दिलचस्पी दिखाई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त सैथ के पास वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप हुआ करती थी। हालांकि, रॉलिंस मौजूदा समय में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन नहीं रहें।

यही कारण है कि सीएम पंक ने इस हफ्ते Raw में सैथ रॉलिंस के खिलाफ मैच लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। देखा जाए तो खुद पंक ने सैथ के खिलाफ मैच लड़ने से मना कर दिया है और उन्हें यह मुकाबला लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। यही कारण है कि बेहतर यही है कि Saturday Night's Main Event में सैथ रॉलिंस vs सीएम पंक मैच नहीं कराया जाए।

