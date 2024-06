3 बड़े मैच जिनके संकेत WWE Clash at the Castle 2024 द्वारा मिले

Future Matches Teased in Clash at the Castle: WWE क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle 2024) प्रीमियम लाइव इवेंट अब इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा चुका है। इस बड़े इवेंट में कई अच्छे मैच देखने को मिले। सीएम पंक (CM Punk) नज़र आए और नए चैंपियन भी क्राउन हुए। इसी बीच WWE ने भविष्य के लिए भी कुछ बड़ी चीज़ों की नींव रख दी।

हर एक प्रीमियम लाइव इवेंट की तरह यहां से भी कुछ तगड़े मैचों के संकेत कंपनी ने दिए। इस आर्टिकल में हम 3 बड़े मैचों के बारे में बात करेंगे, जिनके संकेत WWE ने Clash at the Castle 2024 प्रीमियम लाइव इवेंट द्वारा फैंस को दिए।

3- अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स के अगले चैलेंजर हो सकते हैं सोलो सिकोआ

Trending

कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ के बीच स्टोरीलाइन के संकेत Clash at the Castle द्वारा मिल गए। रोड्स अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हुए एंट्रेंस एरिया तक चले गए। सोलो सिकोआ ने आकर उन्हें कंफ्रंट किया। ब्लडलाइन के सदस्यों ने मिलकर कोडी को निशाना बनाया और उन्हें रोकने के लिए रैंडी ऑर्टन-केविन ओवेंस की जोड़ी को आना पड़ा।

WWE ने द ब्लडलाइन vs कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस स्टोरीलाइन के संकेत दे दिए हैं। इसी बीच अगले प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए कोडी रोड्स का सोलो सिकोआ के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच तय हो सकता है। रोड्स और सोलो ने पहले रिंग में आकर धमाकेदार मैच दिया है लेकिन अब वो एक प्रॉपर स्टोरीलाइन का हिस्सा होंगे। ऐसे में फैंस की उम्मीदें इस मैच से थोड़ी ज्यादा होंगी।

2- चैड गेबल और ओटिस के बीच WWE द्वारा जल्द ही दुश्मनी शुरू की जा सकती है

चैड गेबल का अल्फा अकादमी के साथ बुरा व्यवहार जारी है। King and Queen of the Ring प्रीमियम लाइव इवेंट में ओटिस द्वारा गलती से हुए हमले के चलते चैड गेबल की हार हुई थी। Clash at the Castle 2024 में चैड गेबल ने आईसी टाइटल मैच के दौरान मैक्सिन डुप्री के साथ खराब व्यवहार किया। इसी बीच डुप्री के चोटिल पैर पर गलती से गेबल द्वारा अटैक हो गया। ओटिस, मैक्सिन को लेकर बैकस्टेज चले गए।

चैड का ध्यान भटक गया और इसी कारण उन्हें अंत में सैमी ज़ेन के खिलाफ बड़ी हार का सामना करना पड़ा। गेबल का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने का सपना टूट गया। अब लग रहा है कि चैड पर अल्फा अकादमी के सदस्य ओटिस जल्द ही गुस्से में आकर हमला कर सकते हैं। इसके बाद इन दोनों के बीच Money in the Bank या SummerSlam में मैच देखने को मिल सकता है। दोनों पूर्व साथियों को आमने-सामने देखना सही मायने में खास रहने वाला है।

1- सीएम पंक vs ड्रू मैकइंटायर मैच WWE SummerSlam 2024 में हो सकता है

सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर के बीच महीनों से दुश्मनी देखने को मिल रही है। पंक अभी चोटिल हैं और इसी वजह से वो काफी समय से एक्शन से दूर हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि बेस्ट इन द वर्ल्ड जल्द ही रिंग में वापसी करने के लिए क्लियर हो जाएंगे। पहले लगा था कि ड्रू मैकइंटायर वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। अगर ऐसा होता, तो गुंथर के खिलाफ उनका SummerSlam 2024 में मैच देखने को मिलता।

अब मैकइंटायर की हार हुई है, तो फिर उनके सीएम पंक के खिलाफ समर के सबसे बड़े इवेंट में मैच के संकेत मिल गए हैं। Clash at the Castle में हार के बाद अब मैकइंटायर किसी भी तरह से सीएम पंक को नहीं छोड़ना चाहेंगे और उनसे बदला लेंगे। अगला प्रीमियम लाइव इवेंट Money in the Bank है लेकिन SummerSlam जैसा बड़ा शो ही उनके इस मैच के लिए सही रहने वाला है।