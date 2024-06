3 गलतियां जो WWE को Clash at the Castle 2024 में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए

Mistakes Shouldn't Happen Clash at the Castle: WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट Clash at the Castle 2024 होगा। इसका आयोजन स्कॉटलैंड में 15 जून को होगा। फैंस को बड़े मुकाबले वहां पर देखने को मिलेंगे। हालांकि, अभी तक कंपनी ने सिर्फ तीन ही मुकाबलों का ऐलान किया है। बहुत जल्द मैच कार्ड में कुछ अन्य मुकाबले जोड़ दिए जाएंगे।

Clash at the Castle का ये दूसरा संस्करण होगा। इससे पहले इस इवेंट का आयोजन साल 2022 में कार्डिफ में हुआ था। उस इवेंट को काफी सफलता मिली थी। खैर अब सभी की नजरें 15 जून को होने वाले शो पर होंगी। WWE इस शो को जरूर हिट बनाना चाहेगी। इस आर्टिकल में हम उन तीन गलतियों के बारे में बात करेंगे जो कंपनी को Clash at the Castle 2024 में नहीं करनी चाहिए।

#3 WWE को फैंस को सरप्राइज देने में कमी नहीं करनी चाहिए

ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है। स्कॉटलैंड में कंपनी ने फैंस को ज्यादा से ज्यादा सरप्राइज देने चाहिए। पिछले महीने कंपनी के दो इवेंट Backlash France और King and Queen of the Ring हुए। दोनों इवेंट्स में फैंस को कंपनी द्वारा कोई बड़ा तोहफा नहीं दिया गया। फैंस की नाराजगी सोशल मीडिया पर देखने को मिली थी।

अब WWE को Clash at the Castle 2024 में ये गलती करने से बचना चाहिए। अगर इस बार कंपनी ने ज्यादा सरप्राइज दिए तो आगामी सालों में फैंस इस शो के लिए हमेशा उत्साहित रहेंगे। शो में किसी की वापसी, मैच का चौंकाने वाला अंत और धमाकेदार शुरूआत के जरिए फैंस को सरप्राइज दिया जा सकता है। फैंस के बीच हमेशा ये चीजें चर्चा का विषय रहती हैं।

#2 WWE सुपरस्टार सीएम पंक को बड़े मुकाबले में दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए

Clash at the Castle का आयोजन ड्रू मैकइंटायर की होम कंट्री में हो रहा है। वहां पर डेमियन प्रीस्ट अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को उनके खिलाफ डिफेंड करेंगे। सीएम पंक अगर इस मुकाबले में दखलअंदाजी करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। कंपनी को इस चीज से बचना चाहिए। ऐसा ना हो कि ड्रू को उनकी वजह से टाइटल मैच गंवाना पड़े।

इससे पहले पंक की वजह से ड्रू को बहुत दिक्कतों को सामना करना पड़ा है। WWE को Clash at the Castle में एक ही चीज बार-बार होने की गलती को नहीं दोहराना चाहिए। हां पंक मैच खत्म होने के बाद जरूर आ सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। पंक अगर मैच के बीच में आ गए तो फिर रिजल्ट भी पहले से सभी को पता चल जाएगा।

#1 WWE Clash at the Castle 2024 में चैड गेबल की हार नहीं होनी चाहिए

Expand Tweet

इस इवेंट में सैमी ज़ेन अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को चैड गेबल के खिलाफ डिफेंड करेंगे। अब अगर गेबल नए चैंपियन नहीं बने तो ये किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। गेबल हार गए तो फिर फैंस का गुस्सा कंपनी के ऊपर फूट सकता है। कंपनी को इस गलती से साफतौर पर बचना होगा।

गेबल लंबे समय से इस टाइटल का पीछा कर रहे हैं। पहले उन्होंने बेबीफेस के रूप में गुंथर का सामना किया था और अब हील के रूप में वो सैमी के पीछे पड़े हैं। गेबल के पास इस समय पूरा मोमेंटम है। अगर उन्हें हार मिलती है तो उनकी रफ्तार में भी कमी आ जाएगी। उनके चैंपियन बनने से कंपनी को भी फायदा होगा।