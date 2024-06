3 कारणों से WWE दिग्गज CM Punk की वजह से Drew Mcintyre की हार होना बड़ी गलती थी 

Drew McIntyre WWE Clash at the Castle Defeat Big Mistake: WWE ने रेसलिंग फैंस के लिए ग्लासगो, स्कॉटलैंड से क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) का प्रसारण किया। इसका केंद्र था वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच जिसमें होमटाउन हीरो ड्रू मैकइंटायर (Drew McIntyre) का मुकाबला चैंपियन डेमियन प्रीस्ट (Damian Priest) से हुआ था।

इस मैच के अंतिम पलों में चैलेंजर मैकइंटायर को अपने पुराने विरोधी सीएम पंक के चलते मैच में हार मिली थी। यह WWE का ऐसा फैसला था जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। इस आर्टिकल में हम आपको वह तीन कारण बताने वाले हैं जिनके आधार पर ड्रू मैकइंटायर का Clash at the Castle में हारना एक बहुत बड़ी गलती थी।

#3 WWE सुपरस्टार डेमियन प्रीस्ट इस दखल के चलते बेहद कमजोर दिखाई दे रहे हैं

डेमियन प्रीस्ट के लिए स्थिति ऐसी है कि वह खुद को ताकतवर साबित करने का प्रयास करते हैं लेकिन हर बार उसमें चूक जाते हैं। उन्होंने ड्रू मैकइंटायर पर तब Money In The Bank ब्रीफकेस कैश-इन किया था जब उनपर सीएम पंक ने हमला किया था। Backlash France में जे उसो के साथ मैच में जजमेंट डे का दखल दिखा और Clash at the Castle में सीएम पंक ने आकर मजा खराब कर दिया।

इस तरह से डेमियन इस चीज को साबित ही नहीं कर पा रहे हैं कि वह एक फाइटिंग चैंपियन हैं जो अपने दम पर मैच जीत सकते हैं। यह दखल उन्हें कमजोर दिखा रहे हैं और इससे किसी को फायदा नहीं हो रहा है। इसके साथ ही मैच में पंक के आने से प्रीस्ट से ध्यान हटकर अब इन दोनों रेसलर्स पर आ गया है जो कहीं से भी सही नहीं है। एक चैंपियन के लिए यह बेहद बुरी बात है और यह ऐसी गलती है जिसको करने से पहले सोचना चाहिए था।

#2 WWE SummerSlam के मैच का नतीजा अब क्लियर हो गया है और फैंस इससे कुछ खासे उत्साहित नहीं होंगे

आप किसी मैच को तब देखना पसंद करेंगे जब आपको यह मालूम ना हो कि कौन जीतेगा और पासा किस तरफ जाएगा। Clash at the Castle के बाद भले ही कोई भी इवेंट हो, पर फैंस तो सीधे SummerSlam पर ध्यान लगाएंगे। इसमें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट का मुकाबला किंग ऑफ द रिंग गुंथर से हो सकता है और नतीजा तो मैच से पहले ही बाहर है।

WWE के साथ काम करते हुए अपने पांच सालों में गुंथर सिर्फ चार बार ही पिन किए गए हैं जिनमें से मेन रोस्टर का हिस्सा बनने के बाद के दो सालों में महज एक बार ही ऐसा हुआ है। अब आप सोचें कि ऐसा रिकॉर्ड रखने वाले रेसलर को तो कंपनी हराने नहीं वाली है तो ऐसे में नतीजा तो सबको मालूम है। इस तरह के मैच में फिर किसका इंट्रेस्ट होगा।

#1 ड्रू मैकइंटायर को बड़े WWE पलों में हारते हुए देखकर फैंस दुखी हो गए हैं

2020 में हुआ Royal Rumble ड्रू मैकइंटायर के लिए एक बड़ा पल था। इसके बाद वह दो बार फैंस के बिना ही टाइटल जीत चुके हैं जबकि इस बार उन्हें डेमियन प्रीस्ट के कैश इन के चलते टाइटल हारना पड़ा था। 2022 में हुए Clash at the Castle प्रीमियम लाइव इवेंट के दौरान भी वह दखल के चलते रोमन रेंस के खिलाफ टाइटल मैच जीतने में असफल रहे थे।

फैंस को उम्मीद थी कि इतिहास खुद को नहीं दोहराएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फैंस भी अब धीरे धीरे इनके मैच और उससे जुड़ी हुई कहानी को लेकर उतने उत्साहित नहीं रहेंगे। आप अपने एक बड़े सुपरस्टार के साथ ऐसा तो नहीं करना चाहेंगे। ट्रिपल एच और उनके साथियों ने क्या सोचकर Clash at the Castle में यह कदम उठाया इसका पता नहीं लेकिन फैंस अभी से इससे बोर होने लगे हैं। यह एक बड़ी गलती है जिसका नुकसान होने वाला है।