3 कारण क्यों Drew McIntyre ने WWE Money in the Bank ब्रीफकेस जीतने के बाद कैशइन करने में बुरी तरह फेल हुए

Why Drew McIntyre Won Money in the Bank And Failed Cash-In: WWE Money in the Bank का सफल समापन हो गया लेकिन ड्रू मैकइंंटायर (Drew McIntyre) के लिए चीजें अच्छी नहीं रहीं। उन्होंने लैडर मैच जीतकर ब्रीफकेस हासिल किया लेकिन कैश-इन करने में नाकाम रहे। ये साल ड्रू के लिए अभी तक बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। शो के बाद उन्होंने अपना गुस्सा भी निकाला।

दरअसल वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच के दौरान ड्रू ने आकर ब्रीफकेस कैश-इन किया। वो चैंपियन बनने वाले थे लेकिन सीएम पंक एक बार फिर उनके रास्ते में आ गए। पंक ने उनके ऊपर खतरनाक अटैक कर दिया, जिससे कैश-इन फेल हो गया। खैर इस आर्टिकल में हम उन तीन कारणों पर नज़र डालेंगे कि क्यों ड्रू ने Money in the Bank ब्रीफकेस जीता लेकिन कैश-इन करने में असफल रहे।

#3 हालिया हार के बाद WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर की बड़ी जीत

ड्रू मैकइंटायर को अपने हालिया कुछ बड़े मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। सीएम पंक की वजह से ही उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। हालांकि, पंक के साथ राइवलरी के लिए ड्रू का जुनून बहुत ही प्रेरक रहा है। WWE ने उन्हें अभी तक बड़े मंच पर हारने के लिए ही बुक किया है।

WrestleMania XL में वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने लेकिन उसी समय हार गए। इस बार उन्होंने Money in the Bank ब्रीफकेस जीता और कंपनी द्वारा उन्हें ये बड़ी जीत दिलाने का सबसे अच्छा तरीका था। कंपनी ने इससे ये जता दिया कि ड्रू के लिए उनके पास प्लान में कमी नहीं है। कंपनी ने इसके जरिए उनकी पुरानी विफलताओं को भुला दिया है।

#2 WWE Money in the Bank ब्रीफकेस कैश-इन में चौंकाने वाली विफलता

कुछ ही सुपरस्टार रहे हैं जिन्होंने Money in the Bank ब्रीफकेस कैश-इन कर चैंपियनशिप हासिल की है। ज्यादातर स्टार्स का कैश-इन फेल ही रहा है और ये अभी भी कायम है। अब इस लिस्ट में ड्रू मैकइंटायर भी शामिल हो गए हैं। सीएम पंक के सौजन्य से ड्रू बड़ा कारनामा करने में नाकाम रहे। पिछले महीने Clash at the Castle में भी ड्रू टाइटल जीतने में नाकाम रहे थे।

दरअसल मैकइंटायर को टाइटल पिक्चर में सबसे बड़ा खतरा बनाने की सख्त जरूरत थी और Money in the Bank ब्रीफकेस इस व्यवस्था को बनाने का सबसे तेज तरीका है। इसकी वजह से ड्रू एक ही रात में जीत और हार दोनों कर सकते हैं, जैसा उनके साथ हुआ। बड़ी बात ये है कि फैंस का ध्यान पूरी तरह मैकइंटायर की बढ़ती हताशा पर भी गया। एक हील को इस तरह आगे बढ़ाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। कंपनी ने ये कदम उठाकर ड्रू को फैंस के साथ बनाए रखा है।

#1 पूरा ध्यान WWE दिग्गज सीएम पंक के साथ राइवलरी पर लगाने के लिए

ड्रू मैकइंटायर ने अपने करियर में पहली बार Money in the Bank ब्रीफकेस जीता। हालांकि, इसके साथ उनका इतिहास तगड़ा रहा है। उनके दो चैंपियनशिप रनों का अंत Money in the Bank ब्रीफकेस कैश-इन से ही हुआ है। WrestleMania XL में प्रीस्ट ने कैश-इन कर ड्रू के टाइटल रन को कुछ ही मिनट में खत्म कर दिया था।

ड्रू मैकइंटायर ने तीसरी बार टाइटल जीतने के लिए ब्रीफकेस कैश-इन किया लेकिन नाकामी मिली। पिछले कुछ समय से वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के पीछे पड़े थे। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि उनके पास इस टाइटल को पाने का कोई और चांस नहीं बचा है। पंक के साथ राइवलरी में ध्यान केंद्रित करने के लिए ड्रू को टाइटल का पीछा करना छोड़ना पड़ सकता है। उधर डेमियन प्रीस्ट ने टाइटल रिटेन किया और इसके बाद उनकी चैंपियन के तौर पर जजमेंट डे के साथ स्टोरीलाइन जारी रहेगी।

