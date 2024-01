3 WWE Superstars जिनके लिए साल 2024 की शुरूआत काफी शानदार रही है

WWE: WWE ने Raw Day 1 के जरिए साल 2024 की शानदार शुरूआत की। Raw के इस खास एपिसोड में सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) vs ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच के अलावा द रॉक (The Rock) की चौंकाने वाली वापसी भी देखने को मिली थी। अब कंपनी का ध्यान इस हफ्ते SmackDown के New Year's Revolution एपिसोड को धमाकेदार बनाने पर है।

कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनके लिए WWE में साल 2024 की शुरूआत काफी अच्छी रही है। ये सुपरस्टार्स आने वाले समय में भी अपना मोमेंटम जारी रखना चाहेंगे। इस आर्टिकल में हम 3 ऐसे WWE सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जिनके लिए साल 2024 की शुरूआत काफी शानदार रही है।

3- WWE सुपरस्टार Nia Jax के लिए साल 2024 की शुरूआत काफी शानदार रही है

नाया जैक्स को WWE में वापसी के बाद से ही खतरनाक सुपरस्टार के रूप में पेश किया गया है। यही कारण है कि WWE रिटर्न के बाद नाया को अभी तक कोई भी सुपरस्टार पिन नहीं कर पाया है। इस हफ्ते Raw में जैक्स की यह स्ट्रीक समाप्त होने की संभावना जरूर लग रही थी।

बता दें, Raw Day 1 में नाया जैक्स का सामना विमेंस डिवीजन की सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक बैकी लिंच से हुआ था। हालांकि, नाया ने इस मुकाबले के दौरान बैकी को अपने ऊपर पूरी तरह हावी होने नहीं दिया। यही नहीं, उन्होंने लिंच को पिनफॉल के जरिए हराकर अपनी स्ट्रीक बरकरार रखी थी।

2- WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन Seth Rollins

सैथ रॉलिंस ने Raw Day 1 में ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ मैच में अपना वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल डिफेंड किया था। ड्रू इस मुकाबले में कुछ मौकों पर सैथ को हराने के काफी करीब आ गए थे। यही नहीं, डेमियन प्रीस्ट मैच के अंतिम पलों में अपना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करने आ गए थे। हालांकि, रॉलिंस की किस्मत काफी अच्छी थी और स्कॉटिश वॉरियर ने प्रीस्ट पर हमला करते हुए कैश इन होने से रोक दिया था।

इसके बाद सैथ रॉलिंस ने ड्रू मैकइंटायर को कमेंट्री टेबल पर पेड्रिगी देने के बाद उन्हें स्टॉम्प देकर किसी तरह अपना टाइटल रिटेन किया था। इस हार के साथ ही शायद मैकइंटायर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पिक्चर से बाहर हो चुके हैं और सैथ के रास्ते से बड़ा खतरा हट चुका है। अब रॉलिंस Raw में सीएम पंक के साथ अपनी राइवलरी पर ध्यान फोकस कर सकते हैं।

1- पूर्व WWE चैंपियन Jinder Mahal

जिंदर महल के लिए पिछला साल कुछ खास नहीं बीता था। हालांकि, उनके लिए साल 2024 की शुरूआत काफी शानदार तरीके से हुई है। बता दें, जिंदर की Raw Day 1 में वापसी कराई गई थी और जल्द ही, रॉक भी चौंकाने वाली वापसी करके इंडस शेर मेंबर के साथ सैगमेंट का हिस्सा बने थे। जिंदर महल ने इस सैगमेंट के दौरान हील का रोल काफी अच्छे से निभाया था।

फैंस भी सोशल मीडिया पर उनके इस परफॉर्मेंस की काफी तारीफ कर रहे हैं। बता दें, रॉक ने इस सैगमेंट के दौरान जिंदर पर काफी तंज कसा था और उनके साथ ब्रॉल करते हुए भी दिखाई दिए थे। भले ही, पीपुल्स चैंपियन इस सैगमेंट के दौरान महल पर भारी पड़े थे लेकिन दिग्गज के साथ सैगमेंट का हिस्सा बनने से वो एक बार फिर काफी लाइमलाइट में आ चुके हैं।