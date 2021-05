द अंडरटेकर के WWE में 4 सबसे यादगार Hell in a Cell मुकाबले

WWE का इतिहास कई दशकों पुराना रहा है, इस सफर में विंस मैकमैहन (Vince Mcmahon) ने कई ऐसे फैसले लिए, जो आगे चलकर ऐतिहासिक बने। उदाहरण के तौर पर 1985 में हुई रेसलमेनिया (WrestleMania) नाम के इवेंट की शुरुआत, जो आज खेलों की दुनिया में सबसे बड़े स्तर पर होने वाले इवेंट्स में से एक है।

इसी तरह इस लंबे सफर में कई अलग-अलग तरह के मैच भी शुरू हुए। इन्हीं में से एक Hell in a Cell मैच रहा, जिसने WWE को कई ऐतिहासिक मोमेंट दिए हैं। Hell in a Cell मैचों की शुरुआत Bad Blood 1997 पीपीवी से हुई, इस सबसे पहले Hell in a Cell मैच में अंडरटेकर (The Undertaker) और शॉन माइकल्स (Shawn Michaels) ने एक-दूसरे की पीट-पीटकर बुरी हालत कर दी थी।

ये भी पढ़ें: 5 मुकाबले जो इस साल Hell in a Cell में देखने को मिल सकते हैं

अंडरटेकर इसके बाद भी कई आइकॉनिक Hell in a Cell मुकाबलों का हिस्सा बन चुके हैं। इसलिए इस आर्टिकल में हम अंडरटेकर के WWE करियर के 4 सबसे यादगार Hell in a Cell मुकाबलों से आपको अवगत कराने वाले हैं।

ये भी पढ़ें: 5 मौके जब अंडरटेकर WWE में अपने कैरेक्टर से बाहर आए

द अंडरटेकर vs ब्रॉक लैसनर - WWE No Mercy 2002

ब्रॉक लैसनर ने साल 2002 में अपना WWE मेन रोस्टर डेब्यू किया था और डेब्यू के कुछ महीने बाद ही वो अपने करियर में पहली बार WWE चैंपियन बने। इसी चैंपियनशिप सफर में उनकी दुश्मनी अंडरटेकर से भी शुरू हुई और इसी स्टोरीलाइन ने उन्हें वाकई में एक द बीस्ट के रूप में पुश दिलाया था।

इनके बीच Unforgiven 2002 पीपीवी का मैच नो-कॉन्टेस्ट के रूप में समाप्त हुआ था, इस कारण No Mercy में इनके बीच रीमैच को बुक किया गया। दोनों के बीच शुरू से लेकर अंत तक तगड़ा एक्शन देखा गया, जिसमें दोनों ने एक-दूसरे के फिनिशर्स को कई बार काउंटर भी किया, मैच में पॉल हेमन ने भी दखल दिया मगर अंत में लैसनर ने एफ-5 लगाकर अपनी WWE चैंपियनशिप बेल्ट को सफलतापूर्वक डिफेंड किया था।

ये भी पढ़ें: 5 WWE सुपरस्टार्स जिनके नए थीम सॉन्ग ने सभी को प्रभावित किया

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

1 / 4 NEXT