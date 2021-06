WWE Raw में ड्रू मैकइंटायर vs एजे स्टाइल्स मैच के 4 संभावित अंत

WWE हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) 2021 पीपीवी का आयोजन कुछ ही दिन की दूरी पर है, जिसमें बॉबी लैश्ले (Bobby Lashley) को ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ अपनी WWE चैंपियनशिप बेल्ट का बचाव करना होगा। उस मैच में शर्त रखी गई है कि हार के बाद लैश्ले के चैंपियन रहते मैकइंटायर को कोई चैंपियनशिप मैच नहीं मिलेगा।

इससे पहले रॉ (Raw) में मैकइंटायर के लिए एक और बड़ी चुनौती इंतज़ार कर रही है। Hell in a Cell 2021 से पूर्व आखिरी Raw एपिसोड में मैकइंटायर को एजे स्टाइल्स (AJ Styles) की चुनौती से पार पाना होगा। आपको बता दें कि स्कॉटिश सुपरस्टार और द फिनोमेनल के बीच कोई फ्यूड नहीं चल रही है।

इस मैच को Hell in a Cell पीपीवी से पूर्व मैकइंटायर vs लैश्ले मैच को हाइप करने के लिए बुक किया गया है। Raw के इस मैच का अगले पीपीवी के WWE चैंपियनशिप मैच पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आइए जानते हैं मैकइंटायर vs स्टाइल्स मैच किन 4 तरीकों से समाप्त हो सकता है।

WWE Raw में ड्रू मैकइंटायर को क्लीन तरीके से जीत मिलेगी

ड्रू मैकइंटायर

ड्रू मैकइंटायर मौजूदा समय में केवल Raw रोस्टर के ही नहीं बल्कि WWE के मुख्य बेबीफेस सुपरस्टार्स में से एक हैं। पिछले 2 साल में WWE में सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त करने वाले रेसलर्स में से एक भी हैं और पिछले कई महीनों से निरंतर WWE चैंपियनशिप स्टोरीलाइन का हिस्सा बने रहे हैं।

Hell in a Cell 2021 से पूर्व मैकइंटायर को अच्छा मोमेंटम प्राप्त होना बहुत जरूरी है। Raw के मैच में हार का असर ना केवल मैकइंटायर बल्कि बॉबी लैश्ले लैश्ले पर भी पड़ेगा। मैकइंटायर को अच्छा मोमेंटम हासिल होने से WWE चैंपियन को भी Hell in a Cell मैच में फायदा ही मिलेगा। वहीं स्कॉटिश स्टार का खराब मोमेंटम पहले ही तय कर देगा कि WWE Hell in a Cell 2021 में किसे हार मिलने वाली है।

