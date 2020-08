WWE हॉल ऑफ फेमर शॉन माइकल्स ने हाल ही में रॉ में वापसी की और रैंडी ऑर्टन को कंफ्रंट किया था। दुर्भाग्यवश इस बीच उन्हें ऑर्टन द्वारा जोरदार RKO और पंट किक का स्वाद चखना पड़ा था।

वैसे तो माइकल्स ने रेसलमेनिया 26 में अंडरटेकर के खिलाफ मिली हार के बाद ही रिटायरमेंट ले ली थी लेकिन WWE क्राउन ज्वेल 2018 में उन्होंने सभी को चौंकाते हुए वापसी की। हालांकि वो स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि अब उनका रिंग में दोबारा उतरने का कोई मन नहीं है लेकिन WWE एक ऐसी जगह है जहाँ 'never say never' की कहावत कई दशकों से चली आ रही है।

इसलिए अगर माइकल्स कभी रिंग में वापस आते हैं तो हम वापसी के बाद उनके 5 ड्रीम मुकाबलों से आपको अवगत कराने वाले हैं।

शॉन माइकल्स vs एडम कोल

पूर्व WWE NXT चैंपियन एडम कोल को काफी लोग मौजूदा दौर का शॉन माइकल्स कहते हैं। वहीं इनके लुक्स में भी कोई खास अंतर नहीं है। WWE The Bump में खुद माइकल्स ने एडम के प्रदर्शन की तारीफ की थी, वहीं पूर्व NXT चैंपियन भी खुद की तुलना शॉन माइकल्स से होने पर गौरवान्वित महसूस करते हैं।

NXT में ये दोनों ऑन-स्क्रीन कई बार साथ नजर आ चुके हैं लेकिन क्या कभी रिंग में इन्हें एक-दूसरे के खिलाफ देखने का फैंस का सपना पूरा हो पाएगा।

शॉन माइकल्स vs एजे स्टाइल्स

Interesting photo..... is it not? pic.twitter.com/MKgF4XoAF1 — AJ Styles (@AJStylesOrg) October 20, 2016

शॉन माइकल्स को अपने दौर के सबसे महान प्रो रेसलर्स में से एक माना जाता है, वहीं एजे स्टाइल्स को मौजूदा दौर के सबसे बेहतरीन इन रिंग परफ़ॉर्मर्स में शामिल किया जाता है।

WWE ने रेसलमेनिया 33 में इस मैच का प्लान तैयार किया था और स्टाइल्स भी इस खबर को सुनकर काफी खुश हुए थे। माइकल्स भी इस मैच के संबंध में कह चुके हैं कि, "मैं भी एजे स्टाइल्स के प्रदर्शन की काफी सराहना करता हूँ लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि काश स्टाइल्स 10 साल पहले WWE से जुड़ गए होते तो आज कहानी कुछ और होती।"

