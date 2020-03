WWE WrestleMania 36: 5 मैच जो इस पीपीवी के दूसरे दिन देखने को मिल सकते हैं

इस बार रेसलमेनिया दो दिनों तक चलने वाला है यानि दर्शक इस बार दो दिनों तक रेसलमेनिया का आनंद उठाने वाले हैं।

इस आर्टिकल में रेसलमेनिया के दूसरे दिन होने वाले मैचों के बारे में बात करने वाले हैं।

रेसलमेनिया 36

इस साल रेसलमेनिया कई कारणों से ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस साल रेसलमेनिया एक दिन के बजाए दो दिनों तक चलेगा। यही नहीं, इस बार इस बड़े इवेंट में NXT विमेंस चैंपियनशिप भी डिफेंड किया जाने वाला है, साथ ही इस साल रेसलमेनिया का आयोजन बिना लाइव ऑडियंस के किया जाने वाला है।

आपको बता दें, इस बड़े इवेंट के लिए अभी तक कुछ ही मैचों की घोषणा हुई है और पूरे मैच कार्ड का एलान होना अभी बाकी है। यूनिवर्सल टाइटल और WWE चैंपियनशिप के साथ-साथ रॉ और विमेंस टाइटल पहले ही बुक किए जा चुके हैं। इसके अलावा रिया रिप्ली vs शार्लेट फ्लेयर, जॉन सीना vs द फीन्ड और द अंडरटेकर vs एजे स्टाइल्स के मैच को भी ऑफिसियल किया जा चुका है।

रेसलमेनिया के पहले दिन सैथ राॅलिंस vs केविन ओवेंस, रोमन रेंस vs गोल्डबर्ग, रैंडी ऑर्टन vs ऐज, रिया रिप्ली vs शार्लेट फ्लेयर जैसे मैच होने की संभावना है। इस आर्टिकल में कुछ ऐसे मैचों के बारे में बात करने वाले हैं जो रेसलमेनिया के दूसरे दिन देखने को मिल सकती है।

#5.सैमी जेन vs डेनियल ब्रायन (इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच)

सैमी जेन vs डेनियल ब्रायन

दूसरे दिन रेसलमेनिया की शुरुआत इस मैच से हो सकती है, हालांकि, यह मैच अभी तक ऑफिसियल नहीं हुआ है क्योंकि इस मैच में डेनियल ब्रायन को लड़ने का मौका तभी मिलेगा अगर इस हफ्ते स्मैकडाउन में होने वाले मैच में ड्रू गुलक, शिंस्के नाकामुरा को हरा पाते हैं।

अगर यह मैच होता है तो यह शोज ऑफ शोज के सबसे बेहतरीन मैचों में से एक साबित हो सकता है क्योंकि इस मैच में शामिल दोनों ही सुपरस्टार्स यानि डेनियल ब्रायन और सैमी जेन तकनीकी रूप से सक्षम रेसलर हैं।

