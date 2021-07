5 Money in the Bank मैच विजेता जो अब WWE का हिस्सा नही हैं 

Money in the Bank लैडर मैच जीतने वाले अधिकतर सुपरस्टार्स WWE में टॉप सुपरस्टार बनकर उभरते हैं। ऐज (Edge), सैथ रॉलिंस (Seth Rollins), डेनियल ब्रायन (Daniel Bryan) जैसे कई सुपरस्टार्स Money in the Bank विजेता बनने के बाद ही कंपनी में टॉप सुपरस्टार बन पाए थे। आपको बता दें, WWE उन्हीं सुपरस्टार्स को इस लैडर मैच का विजेता बनाने का फैसला करती है जिनपर कंपनी को पूरा विश्वास होता है।

हालांकि, हर एक Money in the Bank विजेता बनने वाला सुपरस्टार कंपनी के विश्वास पर खरा नहीं उतर पाता है। यही कारण है कि कई सुपरस्टार्स Money in the Bank ब्रीफकेस हासिल करने के बाद इस ब्रीफकेस के अंदर मौजूद कॉन्ट्रैक्ट को सफलतापूर्वक कैश इन नहीं कर पाए थे। इस आर्टिकल में हम ऐसे 5 Money in the Bank विजेताओं का जिक्र करने वाले हैं जो कि अब WWE का हिस्सा नही हैं।

5- जेक हेगर ( 2010 WWE Money in the Bank विजेता)

जेक हेगर को WWE में जैक स्वैगर के नाम से जाना जाता था और वह WWE में कुछ बड़ी चैंपियनशिप जीत चुके थे जिसमें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी शामिल थी। आपको बता दें, जैक स्वैगर ने WrestleMania 26 में क्रिश्चियन, डॉल्फ जिगलर, ड्रू मैकइंटायर, इवान बॉर्न, केन, कोफी किंग्सटन, मैट हार्डी, MVP और शैल्टन बेंजामिन को हराकर Money in the Bank ब्रीफकेस हासिल किया था।

इस ब्रीफकेस को हासिल करने के दो दिनों बाद ही जैक स्वैगर ने क्रिस जैरिको के खिलाफ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन कर लिया था। आपको बता दें, SmackDown के एक एपिसोड के दौरान ऐज द्वारा क्रिस जैरिको पर हुए हमले के बाद जैक ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करते हुए जैरिको को गटरेंच पॉवरबॉम्ब दे दिया था। इसके बाद जैरिको को पिन करते हुए स्वैगर नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने थे। वर्तमान समय में जैक स्वैगर, जेक हेगर के रूप में AEW का हिस्सा हैं।

