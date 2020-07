WWE SummerSlam 2020: 5 संभावित मैच जो देखने को मिल सकते हैं

समरस्लैम पीपीवी WWE के सबसे बड़े पीपीवी में से एक है और इस पीपीवी में फैंस को बहुत से बड़े मैच देखने को मिलते हैं। कंपनी द्वारा इस इवेंट का पहली बार आयोजन 32 साल पहले किया गया था। ब्रॉक लैसनर ने समरस्लैम पीपीवी 2002 में द रॉक को हराया था और द बीस्ट द रॉक के साथ हुए मैच में जीत के बाद कंपनी के इतिहास में सबसे कम उम्र के WWE चैंपियन बन गए थे।

हल्क होगन और शॉन माइकल्स दोनों कंपनी के दिग्गज सुपरस्टार है। इन दोनों दिग्गज रेसलर्स का पहली बार रिंग में आमना-सामना समरस्लैम 2005 पीपीवी में हुआ था। इसके साथ ही रैंडी ऑर्टन ने समरस्लैम पीपीवी 2004 में सबसे कम उम्र में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम की थी।

इस आर्टिकल में हम उन 5 संभावित मैचों के बारे में बात करेंगे जो फैंस को समरस्लैम पीपीवी 2020 में देखने को मिल सकते हैं।

5- ब्रॉन स्ट्रोमैन बनाम "द फीन्ड" ब्रे वायट (WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप)

WWE

रेसलमेनिया 36 में जॉन सीना और ब्रे वायट के नए गिमिक द फीन्ड के बीच मैच देखने को मिला था। इस मैच में द फीन्ड ने जीत हासिल की थी और इसके बाद से ही ब्रे वायट का नया गिमिक टीवी पर दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन एक्सट्रीम रूल्स पीपीवी 2020 में इस ताकतवर गिमिक ने स्वाम्प मैच के अंत में फिर वापसी की। इस वजह से बहुत से फैंस को लग रहा है कि इन दोनों रेसलर्स के बीच समरस्लैम पीपीवी 2020 में मैच देखने को मिल सकता है।

ये भी पढ़ें: 5 WWE सुपरस्टार्स जिन्होंने WCW स्टार्स से शादी की

4- अपोलो क्रूज बनाम एमवीपी ( US चैंपियनशिप )

समरस्लैम 2020

एक्सट्रीम रूल्स पीपीवी 2020 में US चैंपियनशिप के लिए अपोलो क्रूज और एमवीपी के बीच मैच बुक किया गया था लेकिन यह मैच फैंस को देखने को नहीं मिला क्योंकि कंपनी की मेडिकल टीम ने अपोलो को उनकी इंजरी की वजह से मैच लड़ने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद एमवीपी ने खुद को नया US चैंपियन घोषित कर दिया और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार समरस्लैम पीपीवी 2020 तक अपोलो की इंजरी सही हो जाएगी। इस वजह से इन रेसलर्स के बीच समरस्लैम पीपीवी 2020 में US टाइटल के लिए मैच देखने को मिल सकता है और साथ ही WWE ने अभी तक आधिकारिक रूप से एमवीपी को US चैंपियन घोषित नहीं किया।

ये भी पढ़ें: 5 WWE सुपरस्टार्स जो रिंग में उतरने से पहले अलग-अलग तरह के टोटके करते हैं