5 WWE सुपरस्टार्स जिन्हें Hell in a Cell पीपीवी में हार से भी फायदा होगा

WWE हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) 2021 पीपीवी कुछ ही दिन दूर रह गया है। आमतौर पर इसका आयोजन अक्टूबर के महीने में होता है, लेकिन इस बार कंपनी ने इसे जून के महीने में करवाने का फैसला लिया है। ये ऐसा आखिरी पीपीवी भी होगा जो बिना लाइव क्राउड के होने वाला है।

अगले महीने मनी इन द बैंक (Money in the Bank) पीपीवी से पूर्व आखिरी स्मैकडाउन (SmackDown) एपिसोड में लाइव ऑडियंस की वापसी हो चुकी होगी। फिलहाल Hell in a Cell 2021 के मैच कार्ड में केवल 5 मुकाबलों को जगह मिली है, जिनमें से 4 में कोई ना कोई टाइटल दांव पर लगा होगा।

हार और जीत हर खेल का अभिन्न हिस्सा है और WWE के अगले पीपीवी में भी कुछ सुपरस्टार्स को हार मिलेगी तो किसी को जीत। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल में हम उन 5 सुपरस्टार्स के बारे में आपको बताएंगे जिन्हें Hell in a Cell पीपीवी में हार के बाद भी फायदा हो सकता है।

WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर

2020 मेंस Royal Rumble विजेता बनने के बाद से ही ड्रू मैकइंटायर WWE चैंपियनशिप स्टोरीलाइन का हिस्सा बने रहे हैं। किसी सुपरस्टार को करीब डेढ़ साल तक एक ही स्टोरीलाइन में देखते रहने से फैंस के मन में भी ऊब की भावना पैदा होने लगती है। Hell in a Cell 2021 में वो बॉबी लैश्ले को WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे।

मैच में शर्त रखी गई है कि अगर मैकइंटायर को हार मिली तो उन्हें लैश्ले के चैंपियन रहते कोई टाइटल शॉट नहीं मिलेगा। अगले महीने क्राउड की वापसी हो रही है, इसलिए बेबीफेस किरदार में मैकइंटायर को फैंस से खराब रिस्पांस ना मिले, इसके लिए फिलहाल उनका नॉन-टाइटल फ्यूड का हिस्सा बनना ही सही होगा।

साथ ही उन्हें कुछ समय के लिए WWE चैंपियनशिप स्टोरीलाइन से ब्रेक दिया जा सकेगा, जिससे वो इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में नए तरीके से चैंपियनशिप स्टोरीलाइन का हिस्सा बन सकें।

