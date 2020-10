Hell in a Cell पीपीवी से कुछ घंटे पहले WWE ने मेन इवेंट मैच का किया बड़ा खुलासा?

WWE Hell in a Cell के लिए सभी तैयारियां हो गई है। कुछ ही घंटे बाद Hell in a Cell का आयोजन होगा। मैच कार्ड भी काफी शानदार है। इस बार पीपीवी में तीन बड़े Hell in a Cell मैच देखने को मिलेंगे। Hell in a Cell से पहले लेकिन पीडब्लू इंसाइडर ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है।

इस रिपोर्ट के अनुसार Hell in a Cell के मेन इवेंट में WWE चैंपियनशिप के लिए मैच होगा। ये मैच रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकइंटायर के बीच होने वाला है। इससे पहले ये खबरें आ रही थी कि बेली और साशा बैंक्स के बीच स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप मैच को मेन इवेंट में कराया जाएगा। WWE के प्लान हमेशा बदलते रहते हैं। हालांकि अभी कोई भी चीज कंफर्म नहीं है। अब देखना होगा कि मेन इवेंट में इस बार कौन सा मैच होगा।

मैच कार्ड में हालांकि इस बार ज्यादा मैच नहीं है। सिर्फ पांच मैच इस बार पीपीवी में होंगे। इसमें से तीन हैल इन ए सैल मैच होंगे। अभी पीपीवी से पहले कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है। वैसे रोमन रेंस और जे उसो के बीच भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच होगा। इस मैच पर भी सभी की नजरें रहेंगी और ये भी मेन इवेंट में हो सकता है।

WWE Hell in a Cell 2020 का अब तक का मैच कार्ड

रोमन रेंस(पॉल हेमन के साथ) VS जे उसो ( हैल इन ए सैल आई क्विट मैच WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए)

ड्रू मैकइंटायर VS रैंडी ऑर्टन (हैल इन ए सैल मैच WWE चैंपियनशिप के लिए)

बेली VS साशा बैंक्स (हैल इन ए सैल मैच स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप के लिए)

जैफ हार्डी VS इलायस (सिंगल मैच)

ओटिस VS द मिज (मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट के लिए)

सभी मैच इस बार काफी मजेदार है। और सभी काफी लंबे होने की उम्मीद भी है। जैफ हार्डी और इलायस का मैच सबसे पहले होने की उम्मीद है। वैसे मेन इवेंट को लेकर अब बड़ा खुलासा कर ही दिया गया है। हालांकि ये बात पक्की नहीं है कि मेन इवेंट में किसका मैच होगा।

