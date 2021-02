Elimination Chamber मैच में हिस्सा लेने वाले सभी सुपरस्टार्स का इस मुकाबले में अबतक का रिकॉर्ड

2021 का एलिमिनेशन चैंबर (Elimination Chamber) पीपीवी काफी खास रहने वाला है। इस इवेंट में दो अहम Elimination Chamber मैच देखने को मिलने वाले हैं। ड्रू मैकइंटायर अपनी WWE चैंपियनशिप को एजे स्टाइल्स (Aj Styles), शेमस (Sheamus), रैंडी ऑर्टन (Randy Orton), जैफ हार्डी (Jeff Hardy) और कोफी किंग्सटन (Kofi Kingston) के खिलाफ चैंबर में डिफेंड करेंगे।

इसके साथ ही यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच पाने के लिए जे उसो, केविन ओवेंस, किंग कॉर्बिन, सैमी जेन, सिजेरो और डेनियल ब्रायन के बीच मैच होगा। दोनों ही मुकाबले में काफी बढ़िया सुपरस्टार्स मौजूद है। आइए इन दोनों मैचों में हिस्सा लेने वाले सभी सुपरस्टार्स के अबतक के रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं।

WWE चैंपियनशिप के लिए होने वाले Elimination Chamber मैच में मौजूद सुपरस्टार्स का अबतक का रिकॉर्ड:

1- ड्रू मैकइंटायर: वर्तमान WWE चैंपियन अपने टाइटल को इस बड़े मैच में डिफेंड करेंगे। इसके बावजूद वो पहले भी इस मुकाबले का हिस्सा रहे हैं। Elimination Chamber 2011 में वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच का हिस्सा थे लेकिन उनकी हार हुई थी। साथ ही अबतक एक भी एलिमिनेशन नहीं कर पाए हैं।

2- एजे स्टाइल्स: इस दिग्गज सुपरस्टार को दो Elimination Chamber मैचों का अनुभव है। उन्होंने 2017 और 2019 के Elimination Chamber मैच में हिस्सा लिया था और दोनों में उन्हें जीत नहीं मिली। खैर, वो एलिमिनेशन कर चुके हैं जहां उन्होंने समोआ जो को बाहर किया था।

3- शेमस: इस दिग्गज ने सुपरस्टार ने 4 बार Elimination Chamber में हिस्सा लिया है। उन्हें कभी भी यहां जीत नहीं मिली है लेकिन वो 4 एलिमिनेशन कर चुके हैं। 2010 में उन्होंने इस मैच में अपने WWE टाइटल को डिफेंड किया था लेकिन यहां उनकी सीना के हाथों हार मिली थी। इसके अलावा वो 2011, 2014, 2015 में भी इस मैच का हिस्सा रहे हैं।

4- जैफ हार्डी: उन्होंने अबतक 3 Elimination Chamber मैच लड़े हैं और उन्हें यहां जीत नहीं मिली हैं। खैर, वो 3 एलिमिनेशन कर चुके हैं। जैफ हार्डी ने No Way Out 2008 और 2009, Elimination Chamber 2019 में हिस्सा लिया था।

5- रैंडी ऑर्टन: द वाईपर ने SummerSlam 2003, New Year's Revolution 2005, Elimination Chamber 2010, 2011, 2013, 2014, 2019 में चैंबर मैचों में हिस्सा लिया था। वो अबतक कुल 7 बार इस मैच का हिस्सा रहे हैं और वो 6 एलिमिनेशन करने के साथ एक मैच में जीत हासिल कर चुके हैं।

6- कोफी किंग्सटन: इस सुपरस्टार ने 5 Elimination Chamber मैचों में हिस्सा लिया है और उन्हें एक में जीत भी मिली है। साथ ही वो 3 एलिमिनेशन कर चुके हैं। उन्होंने Elimination Chamber 2010, 2012, 2015, 2019 और 2020 में हिस्सा लिया था।

