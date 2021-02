WWE इतिहास में हुए सभी Elimination Chamber मैचों के विजेताओं की लिस्ट: जॉन सीना और रोमन रेंस का रिकॉर्ड क्या हैं?

एलिमिनेशन चैंबर (Elimination Chamber) पीपीवी का आयोजन WWE सालों से कर रहा है। इसके पहले भी Elimination Chamber मैच देखने को मिल चुके हैं। 2002 में पहली बार इस मैच का आयोजन किया गया था और सालों से ये मैच देखने को मिला है। इस आर्टिकल में हम WWE इतिहास में हुए Elimination Chamber मैचों और उनके नतीजों पर नजर डालते हैं।

Elimination Chamber में हुए सभी मैचों और उनके नतीजों पर एक नजर

1- Survivor Series 2002: शॉन माइकल्स ने ट्रिपल एच, क्रिस जैरिको, केन, बुकर टी और रॉब वैन डैम को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती थी

2- SummerSlam 2003: ट्रिपल एच ने गोल्डबर्ग, क्रिस जैरिको, रैंडी ऑर्टन, शॉन माइकल्स और केविन नैश को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया था।

3- New Year's Revolution 2005: ट्रिपल एच ने रैंडी ऑर्टन, बतिस्ता, क्रिस जैरिको, क्रिस बेनोइट और ऐज को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती थी। शॉन माइकल्स यहां स्पेशल गेस्ट थे।

4- New Year's Revolution 2006: जॉन सीना ने कार्लिटो, क्रिस मास्टर, शॉन माइकल्स, केन और कर्ट एंगल को हराकर WWE चैंपियनशिप को रिटेन किया था।

5- December to Dismember 2006: बॉबी लैश्ले ने बिग शो , टेस्ट, रॉब वैन डैम, हार्डकोर हॉली और सीएम पंक को हराकर ECW वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी।

ये भी पढ़ें:- 5 तरीके जिनसे WWE चैंपियनशिप के लिए होने वाले Elimination Chamber मैच का अंत हो सकता है

6- No Way Out 2008: द अंडरटेकर ने बतिस्ता, फिनली, MVP, द ग्रेट खली और बिग डैडी वी को हराकर WrestleMania 24 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच पाया था।

7- No Way Out 2008: ट्रिपल एच ने जैफ हार्डी, शॉन माइकल्स, उमागा, क्रिस जैरिको और JBL को हराकर WrestleMania 24 में WWE चैंपियनशिप मैच पाया था।

Advertisement

8- No Way Out 2009: ट्रिपल एच ने ऐज, द अंडरटेकर, जैफ हार्डी, बिग शो और व्लादिमीर कोज़लोव को हराकर WWE चैंपियनशिप जीती थी।

9- No Way Out 2009: ऐज ने जॉन सीना, रे मिस्टीरियो, केन, रे मिस्टीरियो, क्रिस जैरिको, माइक नॉक्स को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती थी।

10- Elimination Chamber 2010: जॉन सीना ने शेमस, ट्रिपल एच, कोफी किंग्सटन, टेड डीबियासी और रैंडी ऑर्टन को हराकर WWE चैंपियनशिप जीती थी।

ये भी पढ़ें:- 6 WWE सुपरस्टार्स जिन्होंने Elimination Chamber मैच में 5 या उससे ज्यादा एलिमिनेशन किए हैं

11- Elimination Chamber 2010: क्रिस जैरिको ने द अंडरटेकर, रे मिस्टीरियो, सीएम पंक, जॉन मॉरिसन और आर-ट्रुथ को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती थी।

12- Elimination Chamber 2011: ऐज ने रे मिस्टीरियो, केन, ड्रू मैकइंटायर, बिग शो और वेड बैरेट को हराकर अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया था।

13- Elimination Chamber 2011: जॉन सीना ने सीएम पंक, जॉन मॉरिसन, शेमस, रैंडी ऑर्टन और आर-ट्रुथ को हराकर WrestleMania 27 में WWE चैंपियनशिप मैच पाया था।

14- Elimination Chamber 2012: सीएम पंक ने द मिज़, क्रिस जैरिको, कोफी किंग्सटन, डॉल्फ ज़िगलर और आर-ट्रुथ को हराकर अपनी WWE चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया था।

ये भी पढ़ें;- 5 तरीके जिनसे SmackDown Elimination Chamber मैच का अंत हो सकता है: रोमन रेंस चीटिंग करते हुए मचाएंगे बवाल?

15- Elimination Chamber 2012: डेनियल ब्रायन ने सैंटीनो मारेला, वेड बैरेट, कोडी रोड्स, बिग शो और द ग्रेट खली को हराकर अपने वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल को रिटेन किया था।

16- Elimination Chamber 2013: जैक स्वैगर ने रैंडी ऑर्टन, क्रिस जैरिको, मार्क हेनरी, डेनियल ब्रायन और केन को हराकर WrestleMania 29 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच पाया था।

17- Elimination Chamber 2014: रैंडी ऑर्टन ने डेनियल ब्रायन, जॉन सीना, सिजेरो, क्रिश्चियन और शेमस को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन किया था।

18- Elimination Chamber 2015: न्यू डे ने प्राइम टाइम प्लेयर्स, द असेंशन, लूचा ड्रैगन्स, लोस मैटाडोरस, टायसन किड और सिजेरो को हराकर WWE टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन किया था।

19- Elimination Chamber 2015: रायबैक ने शेमस, डॉल्फ ज़िगलर, मार्क हेनरी, आर-ट्रुथ और किंग बैरेट को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती थी।

20- Elimination Chamber 2017: ब्रे वायट ने जॉन सीना, एजे स्टाइल्स, द मिज़, डीन एम्ब्रोज़ और बैरन कॉर्बिन को हराकर WWE चैंपियनशिप जीती थी।

ये भी पढ़ें:- WWE Elimination Chamber 2021: शो से पहले सभी मुकाबलों के नतीजों की भविष्यवाणी

21- Elimination Chamber 2018: एलेक्सा ब्लिस ने साशा बैंक्स, बेली, मिकी जेम्स, सोन्या डेविल और मैंडी रोज ने अपनी Raw विमेंस चैंपियनशिप रिटेन की थी।

22- Elimination Chamber 2018: रोमन रेंस ने ब्रॉन स्ट्रोमैन, सैथ रॉलिंस, फिन बैलर, जॉन सीना, इलायस और द मिज़ को हराकर WrestleMania 34 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच पाया था।

23- Elimination Chamber 2019: बेली और साशा बैंक्स ने मैंडी रोज और सोन्या डेविल, नाया जैक्स और टमीना, रायट स्क्वाड, द आइकॉनिक्स, नेओमी और कार्मेला को हराकर विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी।

24- Elimination Chamber 2019: डेनियल ब्रायन ने कोफी किंग्सटन, रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स, जैफ हार्डी और समोआ जो को हराकर अपनी WWE चैंपियनशिप को रिटेन किया था।

25- Elimination Chamber 2020: द मिज़ और जॉन मॉरिसन ने न्यू डे, द उसोज़, हैवी मशीनरी, लूचा हाउस पार्टी और द डर्टी डॉग्स को हराकर SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन किया था।

26- Elimination Chamber 2020: शायना बैजलर ने नटालिया, लिव मॉर्गन, असुका, रूबी रायट और सारा लोगन को हराकर WrestleMania 36 में Raw विमेंस चैंपियनशिप मैच हासिल किया था।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।