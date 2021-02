WWE Elimination Chamber 2021 अबतक का मैच कार्ड: रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर की दांव पर लगेगी चैंपियनशिप

WWE का अगला पीपीवी WWE एलिमिनेशन चैंबर(Elimination Chamber) होगा। कंपनी ने इस पीपीवी को शानदार बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। WWE के बड़े पीपीवी में से ये एक होता है क्योंकि जीतने के नियम अलग होते हैं। बस कुछ ही दिनों बाद इस पीपीवी का आयोजन होने वाला है। इस इवेंट का मैच कार्ड भी लगभग पूरा सामने आ गया है।

WWE Elimination Chamber का आयोजन 21 फरवरी को होगा और इस बार काफी बवाल होने वाला है। मैच कार्ड भी इस बात तगड़ा है क्योंकि दो चैंबर मैच इस बार होने वाले हैं। ड्रू मैकइंटायर अपने टाइटल को चैंबर के अंदर डिफेंड करने वाले हैं जबकि रोमन रेंस का मुकाबला चैंबर मैच के बाद होने वाला है।

रोमन रेंस इस बार चैंबर के अंदर अपनी चैंपियनशिप डिफेंड नहीं करेंगे जबकि चैंबर मैच में जीतने वाला सुपरस्टार बाद में उसी दिन उन्हें चुनौती देगा। इस हफ्ते रेड ब्रांड में द मिज ने चैंबर मैच से अपना नाम वापस ले लिया और उनकी जगह कोफी किंग्सटन शामिल हो गए है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार काफी मजा आने वाला है। अभी कुछ दिन इस पीपीवी को बाकि और इससे पहले ब्लू ब्रांड का एपिसोड भी होना है। अभी कुछ और भी मैच इस पीपीवी में शामिल किए जा सकते हैं।

WWE Elimination Chamber 2021 का अबतक का मैचकार्ड इस प्रकार है:

1-ड्रू मैकइंटायर VS एजे स्टाइल्स VS जैफ हार्डी VS रैंडी ऑर्टन VS शेमस VS कोफी किंग्सटन (WWE चैंपियनशिप के लिए पहला एलिमिनेशन चैंबर मैच)

2-असुका VS लेसी इवांस(Raw विमेंस चैंपियनशिप मैच)

3-बॉबी लैश्ले VS कीथ ली VS रिडल(यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच)

4-जे उसो VS केविन ओवेंस VS किंग कॉर्बिन VS सैमी जेन VS सिजेरो VS डेनियल ब्रायन(दूसरा एलिमिनेशन चैंबर मैच और जो जीतेगा वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस का सामना करेगा)

5- रोमन रेंस VS स्मैकडाउन एलिमिनेशन चैंबर मैच का विजेता(यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए सिंगल मैच)

