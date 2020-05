WWE Money In The Bank 2020 को भारत में कब और कहां लाइव देखें?

WWE मनी इन द बैंक

WWE मनी इन द बैंक (Money In The Bank) का काउंटडाउन शुरु हो गए हैं। भले इसमें रोमन रेंस (Roman Reigns) जैसे सुपरस्टार नहीं है लेकिन WWE इस शो कामयाब बनाने के लिए हर कोशिश कर दी है। COVID 19 के कारण WWE ने फैसला लिया है कि मनी इन द बैंक Money In The Bank को बिना दर्शकों के हेडक्वॉर्टर में कराया जाएगा। सुपरस्टार्स इस बार नीचे लड़ेंगे और इसी दौरान उन्हें छत पर ब्रीफकेस को लेने जाना होगा। मनी इन द बैंक (Money In The Bank) 10 मई (भारत में 11 मई ) को आने वाला है

ये भी पढ़ें-WWE के पूर्व चैंपियन ने की 'शील्ड' भाइयों की नकल

WWE Money In the Bank को कब और कहां देखें-

इस बार WWE मनी इन द बैंक (Money In The Bank) को हेडक्वॉर्टर में किया जा रहा है। मनी इन द बैंक 11 मई को भारत में आने वाली है । भारतीय फैंस इस शो को सुबह 4:30 बजे से Sony Ten 1/Ten 1 HD पर इंग्लिश पर जबकि Ten3/Ten 3HD पर इसको 4:30 बजे से ही हिंदी में लाइव देख सकते हैं।

WWE Money In The Bank 2020 का अभी तक का मैच कार्ड

-असुका Vs शायना बैजलर Vs नाया जैक्स Vs डैना ब्रूक Vs लेसी इवांस Vs कार्मेला ( विमेंस Money In The Bank मैच)

-डेनियल ब्रायन Vs रे मिस्टीरियो Vs एलिस्टर ब्लैक Vs बैरन कॉर्बिन Vs ऑटिस Vs एक सुपरस्टार का नाम बाकी है। (मेंस Money In The Bank मैच)

-ब्रॉन स्ट्रोमैन बनाम ब्रे वायट (WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच)

-बेली Vs टमिना स्नूका (WWE स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप मैच).

-ड्रू मैकइंटायर Vs सैथ रॉलिंस (WWE चैंपियनशिप मैच)

-न्यू डे Vs द मिज- जॉम मॉरिसन Vs फॉरगॉटन संस Vs लूचा हाउस पार्टी (फेटर 4 वे मैच, स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप)

Advertisement

ये भी पढ़ें- जब Money In The Bank पीपीवी में ब्रॉक लैसनर ने किया WWE के कैमरामैन को घायल