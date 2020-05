WWE Money In The Bank 2020: अब तक का मैच कार्ड

मनी इन द बैंक

WWE मनी इन द बैंक (Money In The Bank) का काउंटडाउन शुरु हो गया है। ये पीपीवी 10 मई (भारत में 11 मई) को आने वाला है। इस बार ये पीपीवी इतिहास रचने वाला है क्योंकि पहली बार ये WWE के हेडक्वॉर्टर में होने वाला है। इस बार मनी इन द बैंक (Money In The Bank) के लिए सुपरस्टार्स रिंग में नहीं बल्कि नीचे से छत पर जाएंगे और ब्रीफकेस को जीतेंगे। मनी इन द बैंक (Money In The Bank) हमेशा से WWE का खास पीपीवी में माना जाता है।

COVID 19 के कारण WWE ने फैसला लिया है कि मनी इन द बैंक को बिना दर्शकों के हेडक्वॉर्टर में होगा। सुपरस्टार्स इस बार नीचे लड़ेंगे और इसी दौरान उन्हें छत पर ब्रीफकेस को लेने जाना होगा। आपको बता दें कि मनी इन द बैंक पीपीवी की शुरुआत 2010 में हुई थी। हालांकि WWE में पहला MITB लैडर मैच रेसलमेनिया 21 में लड़ा गया था।

साल 2010 में WWE ने इसे पीपीवी की शक्ल दे दी। पहले सिर्फ ये मेंस का होता था लेकिन कुछ सालों से विमेंस का लैडर मैच भी शुरु कर दिया गया है। खैर, इस बार मनी इन द बैंक इस बार इतिहास रचने वाले हैं देखना होगा कि कौन इस बार कॉन्ट्रैक्ट जीतने में सफल होता है।

WWE Money In The Bank 2020 का अभी तक का मैच कार्ड

-असुका Vs शायना बैजलर Vs नाया जैक्स Vs डैना ब्रूक Vs लेसी इवांस Vs कार्मेला ( विमेंस Money In The Bank मैच)

-डेनियल ब्रायन Vs रे मिस्टीरियो Vs एलिस्टर ब्लैक Vs बैरन कॉर्बिन Vs ऑटिस Vs एक सुपरस्टार का नाम बाकी है। (मेंस Money In The Bank मैच)

-ब्रॉन स्ट्रोमैन बनाम ब्रे वायट (WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच)

-बेली Vs टमिना स्नूका (WWE स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप मैच).

-ड्रू मैकइंटायर Vs सैथ रॉलिंस (WWE चैंपियनशिप मैच)

