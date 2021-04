WWE ने धमाकेदार मैचों का किया ऐलान, WrestleMania से पहले मचेगा बवाल, रोमन रेंस के मैच का नतीजा लीक?

इस बार NXT Takeover: Stand and Deliver दो दिन आने वाले है और लगातार पीपीवी के लिए मैचों का ऐलान हो रहा है। WWE ने दो दिन तक चलने वाले इस इवेंट के लिए धमाकेदार मैचों का ऐलान किया है। पीट डन vs कुशीदा और एंबर मून एंव शॉटजी इंडी ब्लैकहार्ट vs कैंडिस लेरे के मैच को ऑफिशियल कर दिया है।

WrestleMania 37 में होने वाले यूनिवर्सल और WWE चैंपियनशिप मैच का नतीजा दिग्गज ने किया लीक?

रोमन रेंस WWE WrestleMania में यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ऐज और डेनियल ब्रायन के खिलाफ, तो बॉबी लैश्ले WWE चैंपियनशिप को ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं। WWE दिग्गज हल्क होगन के मुताबिक WrestleMania में ड्रू मैकइंटायर को WWE चैंपियन और ऐज को यूनिवर्सल चैंपियन बनना चाहिए।

WrestleMania 37 से पहले WWE SmackDown के अंतिम एपिसोड में 22 सुपरस्टार्स रिंग में मचाएंगे बवाल

WrestleMania से पहले WWE का आखिरी शो SmackDown होने वाला है, जोकि अगले हफ्ते लाइव आने वाला है। WWE ने अब अगले हफ्ते होने वाले SmackDown के लिए जबरदस्त मैचों का ऐलान कर दिया है। अगले हफ्ते आंद्रे द जाएंट बैटल रॉयल, SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप के लिए फैटल 4वे और साथ ही में रोमन रेंस, डेनियल ब्रायन और ऐज अपने मैच को लेकर बात करेंगे।

रोमन रेंस का बहुत बड़ा खुलासा, बताया WWE को छोड़ने के बाद क्या करेंगे?

WWE में इस समय सबसे बड़ा सुपरस्टार अगर कोई है तो वो रोमन रेंस हैं। वो इस समय यूनिवर्सल चैंपियन भी हैं और साथ ही में WrestleMania में अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं। हालांकि रोमन रेंस ने बताया है कि वो WWE को छोड़ने के बाद क्या करेंगे। रोमन रेंस ने कहा है कि वो हॉलीवुड में ही समय बिताना चाहेंगे।

इस हफ्ते हुए Raw के एपिसोड में बैकस्टेज रिडल और Raw विमेंस चैंपियन असुका का एक सैगमेंट देखने को मिला। इस सैगमेंट ने सभी को हैरान कर दिया था और साफ लगा कि रिडल अपनी लाइन ही भूल गए। WrestleMania के उनके प्रतिद्वंदी शेमस ने रिडल का मजाक बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा।

WWE SmackDown प्रीव्यू: रोमन रेंस करेंगे दुश्मनों की बुरी हालत, प्रसिद्ध बॉक्सर मचाएगा जबरदस्त बवाल?

