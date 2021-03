रोमन रेंस की हुई बुरी तरह धुनाई, द ग्रेट खली का WWE दिग्गज ने बनाया मजाक, जॉन सीना जबरदस्त अंदाज में आए नजर

WWE WrestleMania में रोमन रेंस के मैच में हुआ चौंकाने वाला बदलाव, मेन इवेंट में रेंस की बहुत बुरी तरह हुई पिटाई

WWE ने WrestleMania में होने वाले यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब रोमन रेंस को अपनी चैंपियनशिप को ऐज और डेनियल ब्रायन के खिलाफ डिफेंड करना होगा। इस ऐलान के बाद ऐज का खतरनाक रूप देखने को मिला और उन्होंने रोमन रेंस और डेनियल ब्रायन की बुरी तरह धुनाई कर दी।

WWE ने WrestleMania 37 के लिए तीन धमाकेदार मैचों का किया ऐलान

SmackDown के एपिसोड में WWE WrestleMania के लिए जबरदस्त बुकिंग देखने को मिली और तीन मैचों का ऐलान किया गया है। सैथ रॉलिंस vs सिजेरो, केविन ओवेंस vs सैमी जेन और बिग ई vs अपोलो क्रूज (आईसी चैंपियनशिप) के बीच मैचों का ऐलान कर दिया गया है।

जॉन सीना की नई मूवी का ट्रेलर हुआ लॉन्च, जबरदस्त अंदाज में आ रहे हैं नजर

WWE दिग्गज जॉन सीना इस समय अपनी फिल्मों में काफी बिजी चल रहे हैं। अब उनकी नई फिल्म The Suicide Squad का ट्रेलर लॉन्च हो गया है और जॉन सीना इसमें काफी जबरदस्त नजर आ रहे हैं। यह फिल्म अमेरिका में 6 अगस्त 2021 को रिलीज होने वाली है।

रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप पर मंडराया खतरा, 34 साल के दिग्गज सुपरस्टार ने दी चेतावनी?

WWE में रोमन रेंस और सैथ रॉलिंस ने न सिर्फ साथ ही में शानदार काम किया है, बल्कि दोनों की दुश्मनी भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध रही है। दोनों ही सुपरस्टार्स इस समय जरूर SmackDown का हिस्सा हैं, लेकिन अलग-अलग स्टोरीलाइन का हिस्सा हैं। हालांकि सैथ रॉलिंस ने भले ही रोमन रेंस की तारीफ की है और कहा कि वो भविष्य में रोमन रेंस के खिलाफ जरूर लड़ना चाहेंगे।

WWE ने इस हफ्ते ऐलान किया कि द ग्रेट खली और केन को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। इसके बाद सभी लोग अलग-अलग तरीके से इन दोनों दिग्गजों को बधाई दे रहे हैं। अब रैंडी ऑर्टन ने बहुत ही अलग अंदाज में दोनों सुपरस्टार्स को बधाई दी है। दरअसल रैंडी ऑर्टन ने केन और द ग्रेट खली की जो फोटो शेयर की है इसमें वो दोनों को ड्रॉपकिक दे रहे हैं।

