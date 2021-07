WWE ने खतरनाक मैच का किया ऐलान, रोमन रेंस की कमी काफी ज्यादा खली, दिग्गज की होगी हमेशा के लिए छुट्टी?

WWE से निकाले गए सुपरस्टार ने 231 दिन बाद की चौंकाने वाली वापसी, पहले ही मैच में फेमस रेसलर ने हराया

WWE ने जेलिना वेगा को नवंबर में कंपनी से निकाल दिया था। हालांकि इस हफ्ते SmackDown के एपिसोड के जरिए जेलिना वेगा ने WWE में वापसी कर ली और सोन्या डेविल ने ऐलान किया कि वो विमेंस Money in the Bank मैच का भी हिस्सा भी बनने वाली हैं। हालांकि वेगा की वापसी यादगार नहीं रही और उन्हें लिव मॉर्गन के खिलाफ करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा।

भारतीय सुपरस्टार को करारी हार के कारण लगा बड़ा झटका, WWE के प्रमुख टूर्नामेंट से हुए बाहर

इस हफ्ते WWE 205 लाइव में NXT Breakout टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाइंग मुकाबले देखने को मिले। हालांकि भारतीय सुपरस्टार गुरु राज के लिए यह एपिसोड बिल्कुल भी यादगार नहीं रहा। उन्हें आंद्रे चेस के खिलाफ सिंगल्स मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ वो Breakout टूर्नामेंट से भी बाहर हो गए।

MITB में होने वाले चैंपियनशिप मैच में जोड़ी गई खतरनाक शर्त, हार के बाद दिग्गज WWE को कहेगा अलविदा?

बियांका ब्लेयर Money in the Bank पीपीवी में बेली के खिलाफ SmackDown विमेंस चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाली हैं। इस मैच में बेहद खतरनाक शर्त को जोड़ दिया गया है और अब यह एक आई क्विट मैच होगा। इसी के साथ अगर बेली इस मैच हार जाती हैं, तो उन्हें WWE को छोड़ना पड़ सकता है।

SmackDown के अगले हफ्ते के एपिसोड के लिए WWE ने दो जबरदस्त क्वालीफाइंग मुकाबलों का ऐलान कर दिया है। सैथ रॉलिंस vs सिजेरो और शिंस्के नाकामुरा vs बैरन कॉर्बिन के बीच दो सिंगल्स मुकाबले देखने को मिलेंगे। इन दोनों मैच को जीतने वाले सुपरस्टार्स Money in the Bank मैच के लिए क्वालीफाई कर जाएंगे।

इस हफ्ते हुए WWE SmackDown में काफी कुछ देखने को मिला। हालांकि यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस की कमी काफी ज्यादा खली, जिसने सभी को निराश कर दिया। इसके अलावा ऐज ने SmackDown के मेन इवेंट में ऐज ने जिमी उसो के ऊपर खतरनाक तरीके से अटैक करते हुए उनकी बहुत ही बुरी हालत कर दी।

