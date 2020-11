WWE ने फेमस सुपरस्टार को निकाला, ब्रॉक लैसनर के ऊपर साधा गया निशाना, रोमन रेंस की हुई बेइज्जती 

WWE ने 29 साल के सुपरस्टार को कंपनी से निकालते हुए सभी को दिया बड़ा झटका, फैंस ने कहा शर्मनाक

WWE स्मैकडाउन से कुछ घंटे पहले फैंस को बड़ा झटका लगा है। WWE ने अपनी वेबसाइट पर एक खबर डालकर सभी को चौंका दिया। WWE ने जेलिना वेगा को कंपनी से रिलीज कर दिया है। ये काफी चौंकाने वाली खबर WWE ने दी है।

SmackDown में Raw के सुपरस्टार ने रोमन रेंस की बुरी तरीके से की बेइज्जती, ब्रॉक लैसनर के ऊपर भी साधा निशाना

Survivor Series जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है वैसे ही WWE पीपीवी को और जबरदस्त तरीके से बुक कर रहा है। इस हफ्ते स्मैकडाउन (SmackDown) के एपिसोड में भी वैसा ही कुछ देखने को मिला और WWE के दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर आमने-सामने आए।

WWE SmackDown के बाद रोमन रेंस ने ड्रू मैकइंटायर को धमकी देकर दिया संदेश

WWE स्मैकडाउन में इस हफ्ते मौजूदा समय के दो बड़े सुपरस्टार्स का आमना-सामना देखने को मिला। रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर आमने-सामने इस बार आए। हाल ही में हैल इन ए सैल में रैंडी ऑर्टन के खिलाफ ड्रू मैकइंटायर अपनी चैंपियनशिप हार गए थे। आने वाले रॉ के एपिसोड में उन्हें रीमैच मिलने वाला है।

डेब्यू मैच में ही WWE सुपरस्टार को लगी चोट, बड़े मैच में भी मिली हार

WWE स्मैकडाउन का इस हफ्ते का एपिसोड शानदार रहा। स्मैकडाउन में चेल्सी ग्रीन ने डेब्यू कर सभी को चौंका दिया। WWE स्मैकडाउन में नटालिया vs टमीना vs लिव मॉर्गन vs चेल्सी ग्रीन का मैच भी हुआ। इस मैच में लिव मॉर्गन ने शानदार जीत हासिल की।

दिवाली खुशियों का त्योहार है जिसे भगवान श्रीराम के चौदह वर्ष के वनवास से वापस आने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा धन की देवी लक्ष्मी के सम्मान में भी दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। पूरा भारत इस समय दिवाली की तैयारियों में जुटा है, अक्सर देखा जाता रहा है कि दुनिया के बड़े-बड़े सेलिब्रिटी भी भारतीय लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। इन सेलिब्रिटी में कई बड़े WWE सुपरस्टार्स भी शामिल रहते हैं।

WWE सर्वाइवर सीरीज के लिए इस बार सभी लोग उत्सुक है। क्योंकि यहां अंडरटेकर का फेयरवेल होने वाला है। अंडरटेकर के लैगेसी को यहां सेलिब्रेट किया जाएगा। इस पीपीवी में फाइनल फेयरवेल अंडरटेकर के लिए रखा गया है।

WWE स्मैकडाउन के हालिया एपिसोड में ड्रू मैकइंटायर ने सर्वाइवर सीरीज 2020 से यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस को कंफ्रंट किया। SmackDown के इस शुरुआती सैगमेंट में रोमन रेंस ने Raw का मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि रेड ब्रांड के शोज को कोई नहीं देखता और सभी WWE फैंस SmackDown को देखने में व्यस्त हैं।