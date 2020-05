जॉन सीना ने दिया इरफान खान को आखिरी सलाम, रोमन रेंस को मिला हॉलीवुड से बड़ा ऑफर?

WWE राउंड अप

हाल ही में बॉलीवुड को दो बड़े झटके लगे और दो महान कलाकरों को खो दिया। 29 अप्रैल को इरफान खान का निधन हुआ जबकि 30 अप्रैल को महान अभिनेता ऋषि कपूर ने अंतिम सांस ली। बॉलीवुड अभी भी शोक में डूबा है। दुनिभार से लोग दोनों दिग्गजों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

WWE के काफी सारे सुपरस्टार्स हॉलीवुड में अपनी किस्मत को आजमा चुके हैं, कुछ ने अच्छा काम किया जबकि कुछ को कामयाबी नहीं मिल रही है। द रॉक (The Rock) इस वक्त WWE के ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने हॉलीवुड में अपनी धाक जमाई है।

जैसा की WWE के सभी फैंस ने देखा था कि कैसे रेसलमेनिया (WrestleMania 36) में अंडरटेकर (Undertaker) ने एजे स्टाइल्स (Aj Styles) के खिलाफ बोनयार्ड मैच लड़ा। इस मैच को WWE दिग्गज अंडरटेकर ने जीत लिया और स्टाइल्स को जिंदा दफन कर दिया था। अब WWE में ऐज स्टाइल्स की वापसी की तारीख का ऐलान हो गया है।

WWE स्मैकडाउन (SmackDown) ने मनी इ द बैंक (Money In The Bank) के लिए पूरी तरह तैयारी कर ली है। अगले हफ्ते पीपीवी से पहले WWE स्मैकडाउन (SmackDown) का आखिरी एपिसोड होगा। हालांकि ब्लू ब्रांड अपने सभी मुकाबले बुक कर चुका है लेकिन एक-दो मुकाबले कार्ड में शामिल हो सकते हैं।

WWE स्मैकडाउन (SmackDown) के इस हफ्ते के एपिसोड में मनी इन द बैंक को लेकर बिल्ड अप देखने को मिले। स्मैकडाउन (SmackDown) में मैंडी रोज और कार्मेला का क्वालीफायर मुकाबला देखने को मिलेग जिसको कार्मेला ने जीत लिया और मनी इन द बैंक में अपनी जगह पक्की की।

WWE मनी इन द बैंक (Money In The Bank) का काउंटडाउन शुरु हो गया है। ये पीपीवी 10 मई (भारत में 11 मई) को आने वाला है। इस बार ये पीपीवी इतिहास रचने वाला है क्योंकि पहली बार ये WWE के हेडक्वॉर्टर में होने वाला है। इस बार मनी इन द बैंक (Money In The Bank) के लिए सुपरस्टार्स रिंग में नहीं बल्कि नीचे से छत पर जाएंगे और ब्रीफकेस को जीतेंगे। मनी इन द बैंक (Money In The Bank) हमेशा से WWE का खास पीपीवी में माना जाता है।