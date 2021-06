WWE ने रोमन रेंस के कारण रचा इतिहास, फेमस सुपरस्टार ने कहा 'अलविदा', ब्रॉक लैसनर को कहा गया डरपोक

WWE ने Money In the Bank पीपीवी के लिए किया दो चैंपियनशिप मैचों का ऐलान, बॉबी लैश्ले भी डिफेंड करेंगे अपनी चैंपियनशिप

WWE का अगला पीपीवी Money In the Bank इन होने वाला है और पे-पर-व्यू के लिए WWE ने दो मैचों का ऐलान कर दिया है। बॉबी लैश्ले WWE चैंपियनशिप को कोफी किंग्सटन के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं, तो रिया रिप्ली Raw विमेंस चैंपियनशिप को शार्लेट फ्लेयर के डिफेंड करने वाली हैं।

Hell in a Cell में हार के बाद पूर्व WWE चैंपियन ने रेसलिंग से लिया ब्रेक, ट्विटर पर बड़ा ऐलान कर फैंस को चौंकाया

केविन ओवेंस और सैमी जेन के बीच WWE Hell in a Cell पीपीवी में मैच हुआ था और इस मैच में सैमी जेन ने जीत हासिल की थी। अब केविन ओवेंस ने ट्वीट करते हुए सभी को चौंका दिया और कहा कि वो कुछ समय के लिए रेसलिंग से ब्रेक ले रहे हैं। हालांकि वो वापसी कब करेंगे इसके बारे में बता पाना अभी मुश्किल है।

रोमन रेंस के ऊपर हुए जानलेवा हमले से WWE में छाई खुशी की लहर, खबर सुनकर उछल पड़ेंगे विंस मैकमैहन

Hell in a Cell से पहले हुए WWE SmackDown के एपिसोड की रेटिंग्स का खुलासा हो गया है। पिछले हफ्ते SmackDown को 2 मिलियन से ज्यादा व्यूअर्स मिले हैं और काफी समय बाद SmackDown की रेटिंग्स 2 मिलियन क्रॉस की है। SmackDown के मेन इवेंट में रोमन रेंस ने अपनी चैंपियनशिप को Hell in a Cell मैच में डिफेंड किया था। इसी मैच की वजह से WWE को काफी फायदा हुआ।

WWE में हर कोई ब्रॉक लैसनर और बॉबी लैश्ले के बीच मैच देखना चाहता है। हालांकि अभी तक फैंस की यह ख्वाइश पूरी नहीं हुई है। एक फैन ने Hell in a Cell से पहले ब्रॉक लैसनर की वापसी की बात बोली औऐर कहा कि वो लैश्ले पर अटैक करेंगे। हालांकि MVP ने लैसनर पर निशाना साधते हुए उन्हें डरपोक कह दिया।

Hell in a Cell के बाद हुआ WWE Raw का एपिसोड बहुत ज्यादा खास रहा और इसमें काफी कुछ देखने को मिला। Money In the Bank लैडर मैच के लिए कई मेंस और विमेंस सुपरस्टार्स ने क्वालीफाई किया है।

