पूर्व विमेंस चैंपियन ने की रोमन रेंस,रॉलिंस और एम्ब्रोज की नकल, लैसनर को लेकर हुआ बड़ा खुलासा

WWE राउंड अप

WWE में ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) को किसी पहचान की जरुरत नहीं है, उन्होंने अपनी मेहनत और अच्छे काम से फैंस के दिलों पर राज़ किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि कभी कभी लैसनर को WWE के फैंस उनके गुस्से के कारण नापसंद करते हैं लेकिन WWE ने हमेशा से ब्रॉक लैसनर को बड़ा सुपरस्टार माना है

WWE में शील्ड का काफी बड़ा नाम था, जिसमें रोमन रेंस (Roman Reigns) , सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) और डीन एम्ब्रोज (Dean Ambrose) हुआ करते थे। अब ये टीम टूट चुकी है रोमन रेंस और सैथ रॉलिंस WWE का अभी भी हिस्सा हैं जबकि यूनिवर्सल टाइटल को भी जीत चुके हैं। दूसरी ओर डीन एम्ब्रोज अब WWE की दुश्मन कंपनी AEW में जॉन मोक्सली के नाम से लड़ रहे हैं।

WWE मनी इन द बैंक (Money In The Bank) का काउंटडाउन शुरु हो गए हैं। भले इसमें रोमन रेंस (Roman Reigns) जैसे सुपरस्टार नहीं है लेकिन WWE इस शो कामयाब बनाने के लिए हर कोशिश कर दी है। COVID 19 के कारण WWE ने फैसला लिया है कि मनी इन द बैंक Money In The Bank को बिना दर्शकों के हेडक्वॉर्टर में कराया जाएगा।

डब्लू डब्लू ई(WWE) द्वारा पिछले महीने आयोजित रेसलमेनिया 36(WrestleMania 36) में अंडरटेकर (Undertaker) और एजे स्टाइल्स (AJ Styles) के बीच बोनयार्ड मैच देखने को मिला था। यह मैच बहुत अच्छा था और इस वजह से फैंस इस अच्छे मैच के लिए WWE की तारीफ भी की थी। इस मैच में कंपनी के दिग्गज सुपरस्टार द अंडरटेकर को जीत मिली थी।

डब्लू डब्लू ई (WWE) को लाइव क्राउड और कुछ सुपरस्टार्स के ना होने से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद WWE ने फैंस के मनोरंजन में कोई कमी नहीं छोड़ी है और फैंस को उम्मीद होगी कि अप्रैल के बाद मई के महीने में भी उन्हें अच्छे शोज़ देखने को मिलने वाले हैं।