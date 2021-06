WWE चैंपियन को मिली धमकी, द ग्रेट खली ने शेयर किया जबरदस्त वीडियो, रोमन रेंस के खतरनाक मैच का हुआ ऐलान?

WWE Hell in a Cell 2021 के लिए रोमन रेंस के संभावित प्रतिद्वंदी का हुआ ऐलान, 46 साल के दिग्गज से होगा मुकाबला?

अभी तक WWE ने Hell in a Cell पीपीवी के लिए रोमन रेंस के मैच का ऐलान नहीं किया है। Hell in a Cell पीपीवी 20 जून को लाइव आने वाला है और हर कोई इंतजार कर रहा है कि आखिर रोमन रेंस का मैच किसके खिलाफ हो सकता है। अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि Hell in a Cell के अंदर रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रे मिस्टीरियो के खिलाफ डिफेंड कर सकते हैं।

WWE हॉल ऑफ फेमर द ग्रेट खली ने अपने इंस्टाग्राम पर एक जबरदस्त वीडियो को शेयर करते हुए बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल खली के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब यह आंकड़ा 1.5 मिलियन भी पार कर चुका है। खली ने इस मौके पर अपने फैंस को प्यार दिखाने के लिए शुक्रिया कहा और साथ ही में उन्हें अहम नसीहत भी दी।

रोमन रेंस के साथी ने WWE दिग्गज को दी धमकी, कहा- उनसे टकराने की गलती मत करना

WWE SmackDown में रोमन रेंस ने रे मिस्टीरियो और डॉमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर के खतरनाक अटैक किया था। इस अटैक के बाद पॉल हेमन ने रे मिस्टीरियो को धमकी देते हुए कहा कि वो रोमन रेंस से बदला लेने की कोशिश बिल्कुल भी न करें। उन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें रेंस का सामना करने की गलती करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए।

WWE में रोमन रेंस के पुराने दुश्मन ने अपने ऊपर हुए खतरनाक हमले को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा

WWE SmackDown में आईसी चैंपियनशिप के लिए मुकाबला देखने को मिला था। इस मैच से पहले कमांडर अजीज ने केविन ओवेंस के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके कारण अपोलो क्रूज को जीत दर्ज करने में आसानी हुई। केविन ओवेंस अपने ऊपर हुए अटैक को लेकर अहम बयान दिया और कहा कि वो इसे गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि वो खुद भी ऐसा कर चुके हैं।

WWE से निकाले गए फेमस सुपरस्टार ने दिया बड़ा बयान, दूसरे रेसलर्स की तरह करियर में कभी नहीं करेंगे ये चीज

एलिस्टर ब्लैक को हाल ही में WWE ने रिलीज करके सभी को चौंका दिया। WWE द्वारा रिलीज किए जाने के बाद ब्लैक काफी ज्यादा एक्टिव हैं और वो अपने फैंस से बातचीत भी कर रहे हैं। हाल ही में एलिस्टर ब्लैक ने कहा कि वो बतौर रेसलर कौनसी चीज बिल्कुल भी नहीं करेंगे।

Edited by मयंक मेहता