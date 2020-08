WWE SummerSlam का संभावित मैच कार्ड सामने आया 

WWE समरस्लैम (SummerSlam) के मैच कार्ड को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। WWE समरस्लैम 23 अगस्त (भारत में 24 अगस्त) को होने वाली है। समरस्लैम को WWE के 4 बड़े पीपीवी में से एक माना जाता है। इस साल समरस्लैम पीपीवी WWE के परफॉर्मेंस सेंटर में हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी दर्शकों को इस शो में लेकर आना चाहती है। ये भी बताया जा रहा है कि ब्रॉक लैसनर जैसे बड़े सुपरस्टार्स सरप्राइज एंट्री कर सकते हैं।

अभी सिर्फ 2 बड़े मुकाबले बुक हुए हैं, जिसमें WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर का मैच रैंडी ऑर्टन के खिलाफ होने वाला है और बताया गया है कि इस महा मुकाबले में बड़ा उलटफेर हो सकता है। इसके अलावा रॉ टैग टीम चैंपियनशिप को भी समरस्लैम में शामिल किया है।

पीपीवी के लिए अब कुछ दिनों का वक्त बचा है और ऐसे में WWE रॉ और स्मैकडाउन के द्वारा काफी सारे मैच बुक होना बाकी है। कोविड-19 के कारण WWE के सारे शो परफॉर्मेंस सेंटर में हो रहे हैं। WWE पहले ही रेसलमेनिया जैसे शो का आयोजन कर चुका है। यहां हम आपको संभावित मैच कार्ड के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

WWE समरस्लैम का संभावित मैच कार्ड-

-किंग कॉर्बिन Vs मैट रिडल

-सिजेरो और शिंस्के नाकामुरा Vs डेनियल ब्रायन और ड्रु गुलक (स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप मैच)

-अपोलो क्रूज Vs मुस्तफा अली Vs MVP ( WWE यूएस चैंपियनशिप मैच)

-बेली Vs नेओमी (स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप मैच)

-एजे स्टाइल्स Vs जैफ हार्डी (इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच)

-सैथ रॉलिंस Vs डॉमिनिक मिस्टीरियो (इस मैच में बड़ी शर्त जोड़ी जा सकती है)

-ब्रॉन स्ट्रोमैन Vs द फीन्ड (WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच)

-साशा बैंक्स Vs असुका Vs शायना बैजलर Vs नाया जैक्स (रॉ विमेंस चैंपियनशिप मैच)

ये दो मुकाबले पहले से WWE समरस्लैम पीपीवी के लिए बुक कर चुका है

-स्ट्रीट प्रोफिट्स Vs एंड्राडे और एंजला गार्जा (रॉ टैग टीम चैंपियनशिप मैच, ये मुकाबला तय है)

-ड्रू मैकइंटायर Vs रैंडी ऑर्टन (WWE चैंपियनशिप मैच, ये पहले से तय है)

खैर, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में WWE स्टोरीलाइंस को कैसे आगे बढ़ाता है और किस प्रकार से मैच बुक होते हैं।

